Решение украинского МИД легитимизировать паспорта самопровозглашенного государства Косово показывает, что власть Украины во всем слушается своих западных кураторов, не задумываясь о том, какие последствия могут иметь такие действия для восстановления территориальной целостности нашей страны.

Об этом заявила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», комментируя слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара о том, что наша страна признала паспорта Косово.

В связи с этим заявлением дипломата, сделанным в интервью албанскому телеканалу RTV Ora, ОПЗЖ решительно осудила системную политику украинского МИД по признанию независимости самопровозглашенной республики Косово.

«Заявляем, что полную ответственность за эти действия несет Президент Зеленский, который, согласно статье 106 Конституции Украины, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства. Решение МИД Украины легитимизировать паспорта этого силой отколотого от Сербии региона вследствие вооруженной агрессии США и бомбардировки мирных городов самолетами НАТО, которые осуществлялись без соответствующего решения Совета Безопасности ООН, ясно показывает, что наша власть не только во всем слушается своих западных кураторов, но и охотно перенимает привычные для них двойные стандарты, когда речь идет о решении международных проблем», – заявили в партии Медведчука.

В политсиле напомнили, что в 1999 году интервенция НАТО против Югославии, противоречившая базовым нормам международного права, привела к тому, что братский сербский народ лишили исторически и духовно крайне важного для него региона.

«Зеленский и его окружение не задумываются над тем, каким плевком в лицо жителям Донбасса, лишенным своих конституционных прав, в том числе права на свободное перемещение внутри Украины, становится активная защита украинской властью права жителей Косово на свободу перемещения. Многие годы Украина последовательно не признавала отделение Косово и Метохии. И вот сейчас руководство МИД не просто намекает на изменение позиции, а предпринимает реальные шаги для этого, совершенно не задумываясь не только о негативном влиянии таких действий на отношения с Белградом, но и об их последствиях для восстановления территориальной целостности нашей страны», – подчеркнули в ОПЗЖ.

В связи с вышесказанным «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует отказаться от такой сервильной авантюры во внешней политике Украины и отправить в отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, который реализует этот преступный курс.