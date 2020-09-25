ООО «Эл. БИ. АЙ», зарегистрированное в Киеве, по контракту с госконцерном «Укроборонпром» и за деньги украинского бюджета готовит отчеты для Госдепа США.

В частности, по наблюдениям телеграмм-канала Intellinews, именно компания «Эл. БИ. АЙ» (код 33747415) проводит мониторинг СМИ на наличие критической информации относительно деятельности представителей Госдепа по СМИ, принадлежащим Виктору Медведчуку. При этом из обнародованных Intellinews скринов интернет-переписки агентства, предоставляющего услуги в отрасли мониторинга и анализа медиакампаний, видно, что результаты своих исследований украинские аналитики отправляют на email Государственного департамента Соединенных Штатов – @state.gov.

Примечательно, что «Эл. БИ. АЙ» является победителем тендера концерна «Укроборонпром» на закупку услуг в категории «Мониторинг и анализ СМИ в виде информационных пакетов в письменной форме». И согласно системы данных YouControl, мониторинговое агентство получило за свои «услуги» 50 тыс. грн бюджетных средств.

Как сообщает телеграмм-канал, компания ООО Эл. БИ. АЙ (код 33747415) проводит мониторинг СМИ на наличие критической информации относительно деятельности представителей Госдепа по СМИ, принадлежащим члену Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарасу Козаку.

Фактически, деньгами украинских налогоплательщиков оплачивается контроль украинского информационного пространства со стороны западных кураторов и составление методичек по цензуре оппозиционных СМИ. А привлечение в эту схему сотрудничества концерна «Укроборонпром» является ничем иным, как неприкрытым вмешательством Запада в политику госбезопасности Украины.