Ситуация вокруг кандидатуры на пост мэра Николаева от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» ярко продемонстрировала, что именно глава ее Политсовета Виктор Медведчук руководит этой политсилой. Такое мнение в своем блоге на «Я - Корреспондент» высказал политический эксперт Кирилл Киквидзе.

«Удивительная ситуация перед выборами сложилась в Николаевской области. В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» долгое время не могли решить, кто пойдет в мэры Николаева. В итоге свое решающее слово сказал Виктор Медведчук, в очередной раз подтвердив, кто на самом деле руководит партией», - пишет аналитик.

По информации Киквидзе, еще летом наиболее вероятным кандидатом от ОПЗЖ на мэрских выборах в Николаеве называли экс-депутата из парламентской группы «Видродження» Артема Ильюка. Его же кандидатуру активно продвигала группа Бойко-Левочкина. Юрий Бойко даже появлялся на публичных мероприятиях вместе с Ильюком и уже успел анонсировать в соцсетях, что именно тот пойдет в мэры.

«Но в августе в Николаев приехал депутат и близкий соратник Виктора Медведчука Юрий Загородний, который возглавил партийную облорганизацию ОПЗЖ. Оказалось, что у Медведчука в Николаеве своя кандидатура – это Владислав Чайка» - пишет блогер.

В области начался пересмотр партийных списков ОПЗЖ на выборах в городской и областной советы. А внутрипартийная борьба, по наблюдениям Кирилла Киквидзе, привела к тому, что накануне подачи документов на главном партийном сайте ОПЗЖ появилось две новости – одна о выдвижении Ильюка в мэры от городской организации ОПЗЖ, вторая – о выдвижении Чайки, от областной организации. Группа Левочкина-Бойко даже привлекла к внутрипартийному конфликту подконтрольное СМИ – материал о выдвижении Ильюка появился на сайте «Подробности», а сюжеты транслировались на телеканале «Интер» и 23 сентября, и 24 сентября, когда уже сдали документы на регистрацию Чайки!

«О чем это говорит? О том, что Левочкин-Бойко-Фирташ из последних сил пытались протащить свою креатуру. Но последнее слово было за Медведчуком. И от ОПЗЖ в мэры Николаева пойдет Владислав Чайка, креатура Виктора Медведчука, - делает заключение эксперт. - Таким образом, мы еще раз увидели, кто реально принимает решения в ОПЗЖ. Группе Левочкина-Бойко в продвижении своих протеже не помог даже Фирташ с его медиа-ресурсами».