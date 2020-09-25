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Партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» имеет самые лучшие шансы занять первое место в Украине по результатам местных выборов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог, директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

По его словам, в отличии от парламентских, у местных выборов своя специфика. И здесь на расклад политических сил большое влияние имеют региональные элиты.

«Я думаю, что главным победителем или по крайней мере наибольшим бенефициаром этих выборов станут региональные элиты в Харькове, Днепре и Киеве (если Кличко считать элитой). Я думаю, что они больше половины пирога получат в результате, но это же не единая сила, это целый ряд групп», – сказал эксперт.

При этом, Рудяков добавил, что каждая из парламентских партий ставит свои задачи перед выборами и обязательно будет заявлять о определенных локальных победах. Но наибольший шанс занять «первое командное место» по всей Украине есть у партии Медведчука.

«ОПЗЖ, я думаю, если будут подсчитывать общий знаменатель по стране, могут занять первое командное место: думаю, что они могут 23 – 25%  по стране показать», – отметил политолог.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о причинах роста рейтинга: «У нас есть конкретные достижения, есть конкретная программа, касающаяся развития регионов. Мы предлагаем реальные шаги для улучшения жизни, построения Украины как успешной страны. У нас есть с чем идти к людям».

Также Виктор Медведчук поблагодарил украинцев за доверие.

«Мы этим гордимся. Это заслуженная и объективная оценка нашей деятельности, и мы будем продолжать работу. Это же касается сегодня и местных выборов, тех фракций и депутатских групп, которые мы сформируем после выборов», – отметил Виктор Медведчук.
ForUm

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