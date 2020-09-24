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Кандидатом в мэры Николаева от партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» стал Владислав Чайка.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.

Отмечается, что выбор в пользу Владислава Чайки был сделан потому, что из всех возможных кандидатов у него самые реальные шансы на победу. 

«Такое решение утвердил Стратегический совет партии. Мы провели не одно социологическое исследование. Большое внимание мы уделяли не только рейтингу кандидатов, но и его динамике. У Владислава Чайки динамика позитивная. И мы отчетливо понимаем, что у него есть все шансы на победу. Учитывая это, а также серьезный рейтинг "‎Оппозиционной платформы – За жизнь"‎ среди николаевцев и жителей области, мы совместными усилиями будем бороться, чтобы победить на этих выборах – и за должность николаевского городского головы, и чтобы с максимальным результатом зайти в Николаевский городской и областной советы», ‒ заявил руководитель Николаевской областной партийной организации ОПЗЖ, народный депутат Юрий Загородний.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что партия рассчитывает на  максимальную поддержку во всех регионах Украины.

«Уровень поддержки нашей партии больше на Юго-Востоке и в Центре, в меньшей степени – на Западной Украине. Однако это не означает, что мы не пытаемся разъяснять, популяризировать идеи, которые отстаиваем», ‒ отметил Виктор Медведчук.
ForUm

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