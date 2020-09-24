Бурбон Jim Beam стал культовым напитком благодаря безупречному вкусу и качеству. Крепкое спиртное из Кентукки - стандарт американского бурбона, высоко оцененный по всему миру. В ассортимент алкоголя входит несколько серий, каждая из которых отличается уникальными чертами.

Особенности производства бурбона Jim Beam

Основную часть зерновых культур, используемых для создания бурбона, составляет кукуруза (85%). Остальной процент приходится на ячмень и рожь. Изготовители добавляют к составу специальные дрожжи, чтобы изменить вкусовые качества напитка. Характер Jim Beam формируется и благодаря воде, взятой из чистых природных источников. Перед применением ее еще несколько раз очищают и фильтруют. Созревание спиртов осуществляется в обожженном дубе (как минимум 4 года). Выдержка наделяет продукт узнаваемыми карамельными звучаниями во вкусе. О полном рецепте известно только производителям.

White label

Топовый образец бренда, участвовавший в создании его репутации. Бурбон готовят по уникальной рецептуре, которую оставил наследникам автор марки Джейкоб Бим. Спиртное на протяжении 4 лет выдерживается в дубовых бочках и приобретает нежный, элегантный вкус. Классический вариант бурбона интересен еще и тем, что употребляется как самостоятельный напиток и как составляющая коктейлей.

Apple

Apple - это легкий бурбон “для лета”. Его изготавливают из спиртов, созревавших в течение 4 лет, и яблочного ликера. Не сложно догадаться, что лейтмотивом вкуса и аромата окажется яблочная симфония. Фруктовую кислинку смягчают традиционные аккорды карамели и ванили.

Black

Люксовая серия алкоголя, выдерживаемая в дубе не менее 6 лет. За дополнительный отрезок времени, что спирты проводят в бочках, они насыщаются отчетливыми дубовыми и карамельными нотами. Вкусовая гамма раскрывается цитрусовыми, медовыми оттенками в сочетании с привкусом свежей выпечки. Рекомендуемый способ дегустации - в чистом виде либо же со льдом (несколько кубиков).

Devil’s Cut

Бурбон с выраженными, яркими вкусовыми характеристиками. Сформирован на основе спиртов шестилетней выдержки. От других серий отличается своеобразной технологией приготовления: алкоголь извлекают со стенок дубового резервуара, в котором его настаивали. Название этой серии бурбона напоминает о пресловутой “доле ангелов” - процессе, при котором некоторая часть жидкости испаряется через древесные поры. Чтобы восполнить потерянную часть жидкости, производитель “добывает” спирт, впитавшийся в структуру материала. Вкусовая палитра Devil’s Cut многогранная. Она состоит из шоколадных, вишневых, карамельных, ванильных оттенков. Бурбон можно добавлять в коктейли, шоты, пить в чистом виде.

Honey

Бурбон-эксперимент, созданный на базе 4-летних спиртов и натурального меда. Подобная комбинация подарила напитку сбалансированную сладость, отчетливые медовые нюансы, дополненные отзвуками дуба и карамели. Этот сорт советуют употреблять с имбирным элем.