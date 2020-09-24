На сегодняшний день все более становится понятно, что Украина находится под внешним управлением Запада. Ярким примером такого управления является ситуация с главой НАБУ Артемом Сытником, который, фактически, является, агентом влияния определенных западных структур.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил политический эксперт Михаил Чаплыга.

Он напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро является неконституционным органом и, фактически, действует вне правового поля. Но даже после решения Конституционного суда, который признал незаконным назначение Сытника главой НАБУ, он упорно отказывается покидать свою должность.

На то, что такого, в принципе, не может быть в нормальном правовом государстве неоднократно указывал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Медведчука абсолютно правильно сказал, что в нормальной стране человек, который работает в неконституционном органе, назначен вопреки Конституции (и это признано КС), признан судом коррупционером, касательно которого есть приговор суда, не может возглавлять антикоррупционное ведомство. Он должен уйти в отставку, но не уходит. Этот человек, гражданин Украины, находясь в этом неконституционном органе, исполняя неконституционные полномочия, подчинается не украинскому законодательству, не украинской Конституции, не украинским избирателям, а находится под внешним влиянием. Это называется, извините, государственная измена. В таком случае, я хочу спросить, чем занимается СБУ, почему этот человек до сих пор не находится под следствием?», - сказал эксперт.

По его словам, ситуация с Сытником является очередным подтверждением того, что Украина находится под внешним влиянием Запада.

«О чем говорил Медведчук? он говорил о внешнем управлении в Украине. Независимо от того, за кого мы здесь голосуем, управляют Украиной или послы большой семерки, или транснациональные корпорации. Или какие-то семьи из США, которые представляют Демократическую партию», - добавил Чаплыга.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что институт НАБУ создавался незаконно, а Запад защищает Сытника.

«Ну, а в отношении руководителя НАБУ я вообще не хочу говорить. Человек, который обвинен в коррупционных действиях (и эти обвинения подтверждены), продолжает оставаться руководителем НАБУ, причем находится под защитой представителей внешнего управления. Его защищают послы G7 и американское посольство. Запад запрещает украинской власти предпринимать какие-либо действия в отношении него. Это полный абсурд!», - сказал Виктор Медведчук.