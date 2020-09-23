Российские оккупационные войска с начала суток 23 сентября один раз нарушили договоренности, достигнутые на уровне ТКГ, направив свой беспилотник в населенный пункт Водяное.

Как передает Укринформ, об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара.

«По состоянию на 12 часов текущих суток, противник один раз нарушил договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы. Так, в утреннюю пору суток, в районе населенного пункта Водяное замечен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был обезврежен, что сделало невозможным его дальнейшее применение », - сообщил пресс-секретарь.

Шаравара заверил, что украинские защитники, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.