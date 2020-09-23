За то время, пока Президент Украины Владимир Зеленский находится у власти, украинцы так и не услышали о его мирном плане по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом в эфире NewsOne заявила политический эксперт Светлана Кушнир.

«Украинцы не услышали, каким образом мы помогаем нашим гражданам, которые находятся на оккупированной территории, каким образом открываем КПВВ, разводим войска, каким образом мы должны в законодательный способ урегулировать все эти вопросы. Есть Минск-2, есть к нему определенные дополнения: это парижское Коммюнике, которое подписывал Президент Владимир Зеленский. Но с того времени сильно сдвинуться с места не удалось. Единственное, чего добились, – это перемирие, но после перемирия должны быть следующие шаги. Этих шагов нет», – констатировала аналитик.

Эксперт выразила сожаление, что Президент Украины Владимир Зеленский так до сих пор и не презентовал анонсированный ранее сценарий развития событий на Донбассе, хотя с начала его каденции на посту главы государства говорилось о том, что таких планов – несколько десятков.

«Но, если их не презентовал Президент Зеленский, никто из команды власти – давайте брать тот мирный план, который уже есть. У политиков, которые уже наработали последовательные шаги для того, чтобы нормализовать ситуацию политико-правовым и законодательным путем. Я говорю о мирном плане Виктора Медведчука, который на основе минских соглашений прекрасно расшифровывает все пункты. Главное, чтобы сейчас в парламенте были приняты законодательные инициативы (Закон об амнистии, Закон о реинтеграции Донбасса, изменения в Конституцию Украины). Парижское коммюнике практически слово-в-слово повторяет планы Минска-2. Президент Зеленский уже это на себя принял, поэтому давайте не делиться. Есть план Медведчука? Давайте идти по этому плану и заниматься урегулированием ситуации», – подытожила Светлана Кушнир.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что продвижение к миру невозможно без проведения на Донбассе полноценных выборов, что предусмотрено Минскими соглашениями. Однако, на сегодняшний день власть категорически отказывается отменять пункт 4 постановления Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года о так называемых условиях проведения выборов на Донбассе, предложенных «партией войны».

Также политик заявлял, что постановление Верховной Рады Украины от 15 июля текущего года касаемо отмены проведения выборов на Донбассе – камень преткновения в дальнейших переговорах по Минским соглашениям.