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Государственная служба статистики Украины опубликовала данные за январь ‒ июль 2020 года по внешнеторговой деятельности предприятий Украины, а Государственная таможенная служба ‒ по украинскому экспорту и импорту уже за август текущего года.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

По его словам, общий объем украинского экспорта, по данным Госстата, снизился за 7 месяцев 2020 года на 7,4%, а экспорт в страны ЕС – на 18,6%.

«Странно, что при наличии вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и записи в Конституции о «стремлении в ЕС» нам никто так и не объяснил: почему экспорт в страны Евросоюза снижается в 2,5 раза быстрее, чем идет сокращение всего остального украинского экспорта? В 2020 году возросли только поставки украинского мяса домашней птицы (кур) в страны Европы – на 5%.

Не менее интересна и «братская помощь» США в деле продвижения украинских товаров. По данным Государственной таможенной службы, только в августе текущего года на огромном рынке Соединенных Штатов удалось продать украинских товаров на очень незначительную сумму – $70,9 млн. И эту страну Президент Зеленский вслед за украинским МИД называет нашим «стратегическим партнером»?

Впрочем, может быть, США поставляют в Украину что-то очень важное, так называемый критический импорт? Тоже нет. Да и общая сумма импорта товаров из Соединенных Штатов крайне невелика: за август 2020 года – на $199,8 млн. Невелика в сравнении с КНР и Россией – оттуда в Украину поступают именно товары критического импорта на миллиарды долларов. Эти же страны покупают товары в Украине на миллиарды долларов, обеспечивая тем самым работой сотни тысяч украинцев. А США?

Вот такое странное «стратегическое партнерство»… как результат внешнего управления, уничтожающего экономику Украины», – заявил Медведчук.
ForUm

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