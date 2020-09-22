Украина должна исходить из национальных интересов, а не интересов ЕС или других стран. Так журналист Василий Апасов прокомментировал у себя в Facebook постановление Верховной Рады о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.

«Но, блин, а что делать с депутатами, которые в голове активисты? На кой черт было голосовать это «непризнание выборов в Беларуси»? А главное, какова от этого выгода для Украины? Что мы получаем, кроме очередной разозлённой страны, граничащей с нами? Это если забыть, что компетенции признавать выборы разных стран у парламента вообще нет», - отметил журналист.

«Ни-че-го!» - так эмоционально Василий Апасов оценил голосование Верховной Рады, когда 228 депутатов фракций «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» приняли постановление о непризнании результатов президентских выборов в Белоруссии.

В свою очередь, политический аналитик Виталий Романченко прокомментировал пост Апасова в том ключе, что голосование Верховной Рады стало «лакмусовой бумагой», благодаря которой «мы еще раз четко увидели, кто есть кто в украинской политике».

«Товарооборот между Украиной и Беларусью за 2019 год – 5,57 миллиарда долларов. В 2020-м, несмотря на падение, Белоруссия – на пятом месте по объемам товарооборота. Если бы депутаты исходили из интересов Украины, они не стали бы портить отношения с одним из наших ближайших партнеров», - уверен политический аналитик.

Романченко подчеркнул, что прагматичную позицию, которая отвечает интересам Украины, заняла только «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

«Разве это патриоты? Чего стоят тысячи слов про патриотизм? Если на деле «слуги», еэсовцы Порошенко, «Голос», Тимошенко и прочие профессиональные «патриоты» проголосовали против интересов Украины?!» - возмутился аналитик.

«В итоге, профессиональные патриоты проголосовали в интересах ... Америки и Польши. А прагматичную позицию заняли только депутаты от ОПЗЖ Медведчука», - констатировал он.

По словам Романченко, эта ситуация показала, «кто настоящий патриот Украины, а кто только разыгрывает из себя патриота»,

«Не буду уже говорить о том, что Беларусь – это практически единственный сосед, с кем мы еще не испортили отношения, как выразился Медведчук», - заключил политический аналитик Виталий Романченко.