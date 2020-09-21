Антимонопольный законопроект Виктора Медведчука и его коллег по фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» должен покончить с экономическим безумием действующей власти и господством олигархов.

Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Василий Голян в интернет-издании Капитал.

По его мнению, господство олигархов и то, что власть им потакает, ведет к постоянной деградации украинской экономики. И антимонопольный законопроект ОПЗЖ позволяет разорвать этот порочный круг.

«Чрезмерная концентрация экономической власти в руках отечественных олигархов ускоряет процессы деиндустриализации национальной экономики и окончательно перебрасывает Украину на задворки мировой экономики. Разработанный народными депутатами от «Оппозиционной платформы – За жизнь» проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере антимонопольной политики, деолигархизации и обеспечения добросовестной конкуренции» (регистрационный номер 4122) направлен на ограничение власти олигархов и установление справедливых правил игры для всех субъектов хозяйственной деятельности. В нынешних условиях это единственная альтернатива экономическому безумию, которое генерируется в Украине, начиная с 2014 года, «майданной» и «зеленой» властью», - пишет Василий Голян.

Он отметил, что во многих странах есть позитивные примеры эффективной реализации антимонопольного законодательства: США, Южная Корея, Китай и многие другие. Однако, Украина почему-то не использует этот позитивный опыт.

«К сожалению, в Украине антимонопольная политика является такой «бесхребетной», что имплементировать передовой иностранный опыт ограничения недобросовестной конкуренции не представляется возможным…За последние пятнадцать лет в результате усиления сращивания политического истеблишмента и крупного бизнеса, что приобрело угрожающих масштабов во времена президентства Ющенко и Порошенко, его деятельность свелась к выборочному применению штрафных санкций в связи с недобросовестной конкуренцией и нарушением антимонопольного законодательства, а о разделении монопольных образований и говорить не приходится», - добавил доктор экономических наук.

Экономист уверен, что именно законопроект ОПЗЖ позволит положить конец власти олигархов в Украине.

«Разработанный представителями «Оппозиционной платформы – За жизнь» проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере антимонопольной политики, деолигархизации и обеспечения добросовестной конкуренции» (№ 4122) положит конец неограниченной власти олигархов и заставит их работать по цивилизованным законам, а не по «законам джунглей».

Также Василий Голян напомнил, что Виктор Медведчук неоднократно обосновывал целесообразность применения эффективных антимонопольных мер по деконцентрации экономической власти крупного капитала.

«Сегодня как никогда инициативы Виктора Владимировича должны быть взяты на вооружение путем принятия законопроекта № 4122, иначе украинская экономика «пробьет» очередное дно и окончательно превратиться в сырьевой придаток мировой экономики», - сегодня», - подытожил Василий Голян.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук говорил, что неадекватная политика действующей власти ведет страну к экономическому и социальному краху.