также в разделеПолитика
Голян: Антимонопольные инициативы партии Медведчука спасут Украину от экономического безумия власти 20
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по противодействию домашнему насилию 8
За 5 месяцев рейтинг Зеленского упал почти на 11% 36
Блогер: Зеленский поблагодарил Тищенко за список партии в Киевсовет 32
В Международный день мира США призвали РФ уйти из Крыма и Донбасса 37
Резников: Минские соглашения — ловушка для РФ 82
Медведчук: Русскоязычные граждане Украины считают себя ущемленными в правах 49
Кравчук: Без изменения постановления о местных выборах Россия и боевики заблокируют работу ТКГ 29
В горсовете Харькова рассказали детали болезни Кернеса 46
С начала избирательного процесса полиция открыла более 40 уголовных дел 11
«Прямо и жестко хочу сказать всем своим»: Зеленский обратился к Слугам народа 395
Разумков против выборов на оккупированных территориях 25
«Оппозиционная платформа – За жизнь» внесла в Раду законопроект, который даст возможность продолжить переговоры по установлению мира на Донбассе 35
Местные выборы: Зеленский подписал закон об отмене справки о несудимости 52
Офис президента назвал условия проведения выборов на Донбассе 56
МИД Украины: Режим Лукашенко специально собрал хасидов на границе 27
В Украину впервые приедет глава дипломатии ЕС 15
В ОП призвали сократить расходы на содержание органов власти 20

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» решительно настроена на победу в большинстве местных советов Николаевской области.

Об этом шла речь во время конференции областной организации партии, которая состоялась 20 сентября, говорится в сообщении на сайте «Оппозиционной платформы – За жизнь».    

В конференции приняли участие 77 делегатов, среди которых народные депутаты Украины от ОПЗЖ Илья Кива, Виктор Черный, Анатолий Бурмич и Юрий Загородний, являющийся руководителем Николаевской областной партийной организации «Оппозиционной платформы – За жизнь».

«Большинство людей – наши партийные активисты, люди с серьезным опытом хозяйственной и административной работы. Мы надеемся, что вместе с нашими кандидатами в депутаты действительно добьемся наилучшего результата», ‒ отметил Юрий Загородний.

Во время конференции делегаты утвердили списки кандидатов в депутаты всех местных советов Николаевской области, кроме горсовета Николаева. Списки, а также кандидатуру на пост мэра областного центра представят на следующем этапе конференции, в которой объявлен перерыв.

Участники конференции отметили, что согласно последним соцопросам «Оппозиционная платформа – За жизнь» является лидером электоральных симпатий жителей Николаевской области.

Такое доверие граждан дает дополнительную уверенность в том, что ОПЗЖ получит уверенную победу в подавляющем большинстве местных советов области.

Ранее мы сообщали, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук вместе с коллегами по фракции подал в Верховную Раду проект постановления, который позволит провести выборы на Донбассе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги