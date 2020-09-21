Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» решительно настроена на победу в большинстве местных советов Николаевской области.

Об этом шла речь во время конференции областной организации партии, которая состоялась 20 сентября, говорится в сообщении на сайте «Оппозиционной платформы – За жизнь».

В конференции приняли участие 77 делегатов, среди которых народные депутаты Украины от ОПЗЖ Илья Кива, Виктор Черный, Анатолий Бурмич и Юрий Загородний, являющийся руководителем Николаевской областной партийной организации «Оппозиционной платформы – За жизнь».

«Большинство людей – наши партийные активисты, люди с серьезным опытом хозяйственной и административной работы. Мы надеемся, что вместе с нашими кандидатами в депутаты действительно добьемся наилучшего результата», ‒ отметил Юрий Загородний.

Во время конференции делегаты утвердили списки кандидатов в депутаты всех местных советов Николаевской области, кроме горсовета Николаева. Списки, а также кандидатуру на пост мэра областного центра представят на следующем этапе конференции, в которой объявлен перерыв.

Участники конференции отметили, что согласно последним соцопросам «Оппозиционная платформа – За жизнь» является лидером электоральных симпатий жителей Николаевской области.

Такое доверие граждан дает дополнительную уверенность в том, что ОПЗЖ получит уверенную победу в подавляющем большинстве местных советов области.

Ранее мы сообщали, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук вместе с коллегами по фракции подал в Верховную Раду проект постановления, который позволит провести выборы на Донбассе.