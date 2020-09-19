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О том, что в Украине нарушаются права русскоязычных граждан, партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» говорит постоянно. Но несколько дней назад появилось дополнительное подтверждение того, что это действительно так, причем от тех, кто никогда особенно не выступал в защиту прав русскоязычных граждан.

10 сентября были опубликованы результаты социологического исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Так, на вопрос: «По Вашему мнению, нарушаются ли в Украине права русскоязычных граждан?» ‒ 36,4% опрошенных ответили, что «постоянно нарушаются» и «в отдельных случаях нарушаются». Но если посмотреть, как распределились ответы по регионам, то мы увидим, что в западных регионах 15% опрошенных ответили, что «постоянно нарушаются» и «в отдельных случаях нарушаются» (это, согласитесь, все равно достаточно высокий показатель), тогда как на Юго-Востоке, где и проживает основная часть граждан, для которых русский язык является родным, таких было 60,9%.

Иными словами, русскоязычные граждане нашей страны считают себя ущемленными в правах. Именно поэтому партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» всегда боролась и будет бороться за их права, как и за права всех украинских граждан вне зависимости от того, какой язык для них является родным. Украина должна стать страной равных возможностей для всех, а не территорией ограничения конституционных гражданских и культурных прав.
ForUm

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