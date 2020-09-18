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Несмотря на неуклюжие попытки действующей власти фабриковать уголовные дела и устраивать политические репрессии, «Оппозиционная платформа – За жизнь» будет продолжать политику, направленную на то, чтобы принести мир в Украину.

Об этом 17 сентября, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

В частности, он отметил, что, преследуя оппозицию только за ее желание достичь мира на Востоке Украины, Зеленский ничем не отличается от Порошенко. 

«Насколько мне и нам (я имею в виду партию "Оппозиционная платформа – За жизнь") известно, последние встречи с руководством, депутатами Госдумы и с президентом РФ Путиным явились основанием для возбуждения очередного уголовного дела. И в настоящее время из документов, которые находятся в нашем распоряжении, в официальных реестрах, следует, что в июне было назначено пять экспертиз по данному вопросу. Всего до этого уже  было проведено более десяти экспертиз, сейчас будут проводить еще пять на предмет того, о чем говорили. Я хочу сказать, что в этом смысле господин Зеленский и его окружение, руководитель СБУ Баканов и другие представители и руководители правоохранительных органов ничем, абсолютно ничем не отличаются от прежней власти ‒ Порошенко и его преступного окружения. Все продолжается. Пытаются запугать, пытаются остановить подобные действия», ‒ сказал Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что в соответствии с действующим законодательством в Верховной Раде было создано межфракционное объединение для мирного урегулирования на Донбассе, и в деятельности этого объединения приняли активное участие также депутаты парламентов стран ‒ участниц «нормандской четверки».   

«Мы ведь не просто встречались с представителями Госдумы, а в Верховной Раде Украины зарегистрировано межфракционное объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция". Это официальная деятельность межпарламентского, в данном случае депутатского объединения. И в январе представители нашей партии и этого объединения встречались с депутатами Национального собрания Франции, Сената Франции. Встречались с депутатами немецкого Бундестага. И следующая встреча была с депутатами Госдумы. У нардепов, у нашего объединения, есть все права и полномочия, в соответствии с Конституцией и законным статусом народного депутата, проводить такие встречи и такие переговоры. Никаких полномочий для этого не нужно», – добавил парламентарий.

Однако, похоже, в СБУ не знают украинского законодательства и поэтому открывают уголовные дела.

«Но, к сожалению, и Конституцию, и законы очень плохо читает СБУ, так как там люди в основном профессионально не подготовлены, не имеют юридического образования, а если и имеют, то вряд ли научились читать. И мы им в очередной раз докажем, что читать надо, выполнять Конституцию надо, как и действующее законодательство», ‒ констатировал Виктор Медведчук.

Председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» заверил, что он и его коллеги и в дальнейшем будут использовать все законные способы, чтобы приблизить наступление мира на Донбассе.

«У нас планируются последующие встречи. Они обязательно будут иметь место, в том числе и с депутатами российской Госдумы. Вопрос только в том, что весь мир сегодня борется с пандемией. Есть условия карантина, и приходится их соблюдать. Все остальные ограничения, рогатки, которые сегодня ставит власть Зеленского и его шестерки в правоохранительных органах, ‒ все это закончится для них крахом. Мы будем продолжать эту политику, направленную на то, чтобы принести мир в Украину», ‒ подытожил народный депутат.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Зеленский пиарится на «нормандском формате», чтобы скрыть свои провалы в экономике и социальной политике.
ForUm

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