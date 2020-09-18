Отмена местных выборов в 18 объединенных территориальных громадах на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей является умышленным преступлением действующей власти против полумиллиона граждан Украины ‒ жителей Донбасса.

Такое мнение выразил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, отвечая 17 сентября на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады.

Политик, в частности, отметил, что в 2019 году на этих территориях состоялись два тура президентских выборов. Потом прошли парламентские выборы. Но именно сейчас, когда ситуация на Донбассе более стабильная, чем год назад, власть пошла на преступное нарушение Конституции и лишила людей права голоса.

«Безусловно, это крайне негативное и, мы считаем, преступное решение. Более того, мы всеми доступными правовыми методами боремся с тем, что сегодня конституционного права избирать и быть избранными лишены 500 тыс. граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской областях. Лишены умышленно, по надуманным мотивам. Якобы на основании докладных, которые были подписаны руководителями военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, что на территориях 18 ОТГ местные выборы проводить нельзя. Ну это не просто глупость, это абсурд. Это умышленные и преступные, я подчеркиваю, действия Президента Зеленского и его окружения, направленные на ограничение конституционных прав. Почему? Дело в том, что ситуация с ведением боевых действий, с жертвами и отсутствием реального прекращения огня и в 2018-м, и в 2019 году была намного сложнее. Но в 2019 году именно на этих территориях в 18 ОТГ проводились президентские выборы. Причем два тура. Кстати, следует особо подчеркнуть, что во втором туре за Зеленского голосовали 87‒88% на территории этих ОТГ. Это для того, чтобы еще раз подчеркнуть, как теперь Зеленский "благодарит" своих избирателей, ограничив, преступно ограничив их конституционные права. Парламентские выборы в июле 2019 года тоже проводились на этих территориях. А после изменения ситуации к лучшему, после уменьшения объема боевых действий, обстрелов и даже установления перемирия с 22 июля почему-то главы военно-гражданских администраций (естественно, по указке господина Зеленского) решили, что выборы там проводить нельзя», ‒ сказал Виктор Медведчук.

Народный депутат уверен, что за такое решение должна быть не только политическая, но и уголовная ответственность.

«Эти нарушения должны повлечь не просто политическую ответственность для Зеленского и власти, но и уголовную ответственность для тех, кто непосредственно это реализовывал. Главы администраций, члены ЦИК, которые голосовали за это решение, они все должны быть подвергнуты наказанию. Мы делаем все для этого и в судах, и в правоохранительной системе, мы настояли на возбуждении уголовных дел в отношении главы Луганской и главы Донецкой областей. Мы будем ставить вопрос о привлечении к ответственности, мы будем до конца защищать конституционные права наших граждан, которых умышленно, преступно лишили права избирать и быть избранными», ‒ добавил Медведчук.

И снова акцентировал внимание на том, что на данный момент законных оснований для отмены выборов нет.

«Отменять выборы законно только в том случае, если это отвечает Конституции и действующему законодательству. Ну представьте себе, что у нас, не дай бог, объявили военное положение и, естественно, есть статус военного положения, когда можно отменять выборы. Во всех остальных случаях это все надуманно, это все незаконно, это все преступно», ‒ подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что отказ украинской власти внести изменения в постановление Верховной Рады об отмене местных выборов на Донбассе ставит крест на Минских соглашениях.