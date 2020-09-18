В Украине налицо внешнее управление, а Президент Владимир Зеленский и действующий Кабмин беспрекословно выполняют указки западных кураторов, уверен народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Несмотря на парламентско-президентскую форму правления в Украине, у нас есть Зеленский, есть его окружение, которые управляют всем в угоду Западу, выполняя его "хотелки", ‒ заявил политик. – И эти действия направлены на дальнейшее уничтожение нашей страны, на дальнейшее уничтожение суверенитета и независимости Украины».

Более того, по мнению парламентария, Зеленский и его окружение диктуют повестку дня и провластному большинству в Верховной Раде, лишь усиливая зависимость законодательного органа от внешнего управления.

«У нас есть большинство, которое тупо, втемную управляется Зеленским и его окружением, а также правительством. Без отмашки они ничего делать не могут, ‒ заявил Виктор Медведчук. ‒ Да, они могут критиковать. Да, многие из них, я в это верю, не будут голосовать за преступный, направленный против украинского народа правительственный госбюджет-2021. Но при этом, пока не поступит команда с Банковой от господина Зеленского, что надо делать и в вопросах отставки, и в вопросах принятия кардинальных решений экономического развития, ничего не будет. Поэтому здесь замкнутый круг».

Комментируя возможную отставку министра финансов Украины Сергея Марченко и вероятные кандидатуры на этот пост, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» выразил уверенность, что в Украине «есть достаточно людей, которые по уровню своей профессиональной подготовки готовы возглавить не только Министерство финансов, но другие министерства и правительство в целом».

«Вопрос заключается в том, что они (монобольшинство в парламенте. – Ред.) не получили отмашку, ‒ уверен Виктор Медведчук. – Я не зря акцентирую внимание на том, что мы живем в государстве с парламентско-президентской формой правления. Но выполняются "хотелки", которые продиктованы Западом, Вашингтоном, международными финансовыми организациями, и те решения, которые приняты на Банковой или на Грушевского в Кабмине».