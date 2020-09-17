«Оппозиционная платформа – За жизнь» не только разработала реальную программу по выведению Украины из социально-экономического кризиса – за год работы в парламенте партия сумела достичь серьезных результатов и теперь уверенно входит в избирательный процесс на местах. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«У нас есть конкретные достижения, есть конкретная программа, касающаяся развития регионов. Мы предлагаем реальные шаги для улучшения жизни, построения Украины как успешной страны, ‒ отметил он. ‒ У нас есть с чем идти к людям».

По словам нардепа, «Оппозиционная платформа – За жизнь» ведет активную борьбу за доверие граждан во всех регионах, хотя на максимально высокую поддержку избирателей рассчитывает все же в восточных и центральных областях Украины.

«Мы ведем эту борьбу во всех без исключения регионах, но уровень поддержки нашей партии больше на Юго-Востоке и в Центре, в меньшей степени – на Западной Украине. Однако это не означает, что мы не пытаемся разъяснять, популяризировать идеи, которые отстаиваем», ‒ рассказал Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что рейтинги «Оппозиционной платформы – За жизнь», уже сегодня имеющей вторую по величине фракцию в Верховной Раде, уверенно растут. А это служит главным подтверждением положительной оценки работы и парламентской фракции, и партии в целом.

Как отметил парламентарий, социологические опросы последних 3‒4 месяцев свидетельствуют: среди всех представленных в парламенте партий именно «Оппозиционную платформу – За жизнь» ‒ ее деятельность и ее предложения по вопросам экономического развития страны, установления мира на Донбассе, возвращения Донбасса в Украину, по земельному вопросу и многим другим ‒ больше всего поддержали украинцы.

«Мы этим гордимся. Это заслуженная и объективная оценка нашей деятельности, и мы будем продолжать работу, ‒ заверил Виктор Медведчук. ‒ Это же касается сегодня и местных выборов, тех фракций и депутатских групп, которые мы сформируем после выборов».