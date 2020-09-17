Глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук занял седьмое место в рейтинге «100 самых богатых людей Украины», составленном украинским журналом «Фокус».

«Фокус» особо отметил, что Виктор Медведчук является принципиальным политиком, который заслужил доверие избирателей тем, что никогда не менял своих политических взглядов.

«В отличие от многих других политиков, никогда не менял политических предпочтений, тем самым заслужил доверие у своего электората», - так охарактеризовал политика журнал.

«Фокус» также отмечает, что Виктор Медведчук с начала событий на Донбассе «активно занимался обменом пленными».

«Благодаря связям с российским истеблишментом сохраняет особый статус коммуникатора между Украиной и Россией», - сообщает журнал.

«Фокус» анализирует состояние семьи Виктора Медведчука, подчеркивая, что семье политика принадлежит доля в виде 24,66 % телеканала «1+1».

«Но наибольшим сюрпризом стало наличие у жены Виктора Медведчука доли телеканала «1+1». В декларации политика указано, что Оксане Марченко принадлежит компания Bolvik Ventures Ltd, которая через ряд других фирм владеет 24,66% «Телерадиокомпании Студия 1+1». Ранее Bolvik Ventures Ltd также связывали с Игорем Суркисом. Помимо того офшорная фирма из числа связанных с Медведчуком владеет 24,51% телеканала «2+2». Считается, что в сфере влияния политика, находятся телеканалы NewsOne, «112 Украина» и ZIK», - написал журнал.

«Фокус» также отметил, что Виктор Медведчук является известным коллекционером раритетных книг, в том числе, фрагмента Библии Иоганна Гутенберга 1455 года, а также первого издания «Энеиды» Ивана Котляревского 1798 года.

«Народный депутат владеет также коллекцией раритетных книг, в числе которых фрагмент Библии Гуттенберга 1455 года, «Апостол» Ивана Федорова 1574 года, первое издание «Энеиды» Котляревского 1798 года», - сообщил еженедельник «Фокус».