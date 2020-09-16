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Запугивание и травля оппозиции в Украине приводят к абсолютно противоположному результату.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил известный украинский социолог Павел Кутуев.

«Рейтинги оппозиции растут. Недавно был опрос роботизированных телесистем, которые показали очень серьезное снижение (рейтинга, – Ред). «Слуги народа» и серьезное перетекание голосов к оппозиции. ОПЗЖ действует как традиционная, в хорошем смысле этого слова, профессиональная политическая партия с четкой идеологией и большой общественной поддержкой. Такие партии не нуждаются в манипуляторных способах для того, чтобы ценой здоровья своих членов немного повысить свой рейтинг», – отметил эксперт.

Павел Кутуев обратил внимание на то, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» готова протянуть «руку помощи» нынешней власти.

«Виктор Медведчук неоднократно высказывался о том, что его политсила заинтересована в модернизации успеха Украины и готова поддержать, предложить свою экспертизу власти, которая полностью дезориентирована и не знает, что делать. Как дети, которые оказались за рулем автомобиля: вроде бы тронулись с места, а куда дальше ехать... Поэтому они просто решили зажмурить глаза», – сказал он.

Также Павел Кутуев коснулся темы многовекторности украинской экономики.

«Вспоминается такая монументальная политическая фигура как Леонид Кучма. И Виктор Медведчук тогда находился при власти... Профессиональным и опытным политикам эта многовекторность удавалась. Мы находимся в непростых геополитических условиях. Есть «сверхмощности»: с одной стороны – военная с немаленьким экономическим потенциалом Российская Федерация, и суперэкономическая «сверхмощность» Европейский союз. Несмотря на то, что Украина – великая страна во всех отношениях с гигантским потенциалом, всем этим надо мастерски воспользоваться с одной стороны, а с другой – наладить отношения со всеми соседями в такой способ, чтобы не вызвать отчуждение у другой стороны. Кучма умел маневрировать и защищать интересы Украины», – добавил социолог.
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