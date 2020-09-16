Принятое Верховной Радой Украины 15 июля 2020 года постановление о проведении местных выборов, которым ограничили проведение выборов на Донбассе, нужно отменить. Об этом в интервью представителям СМИ у стен Верховной Рады Украины заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что пунктом 3 данного постановления парламент ограничил выборы на Донбассе, не проводятся выборы в Донецкий и Луганский областные советы.

«Это ошибка власти. Если сегодня Донецк и Луганск являются неконтролируемыми, то надо было проводить выборы в областные советы Луганской и Донецкой области. Но случилось так, что военно-гражданские администрации перетянули на себя одеяло полномочий, должностных полномочий, в Донецкой и Луганской области на контролируемые части. И им, естественно, не нужны местные советы, которые будут вставлять палки в колеса их незаконной в основном, преступной деятельности», – объяснил Виктор Медведчук мотивы принятого ЦИК и Верховной Радой решения.

А главное, что было предметом неоднократного рассмотрения на ТКГ во время минских переговоров и на совещании в Берлине советников глав государств «нормандского формата», – это пункт 4, который и стал камнем преткновения, акцентировал внимание народный депутат.

«Я могу смело об этом говорить. Камнем преткновения, потому что он описывает условия, при которых выборы на Донбассе могут пройти. Речь идет о выборах на Донбассе ‒ на неконтролируемой Украиной территории. Почему-то, когда многие характеризуют этот вопрос, они исходят из того, что, мол, выборы не могут быть сейчас проведены там по многим причинам. И это естественно», – продолжил Виктор Медведчук.

Но условия, указанные в пункте 4, прямо и непосредственно противоречат Минским соглашениям.

«Камень преткновения в виде 4-го пункта постановления Верховной Рады от 15 июля 2020 года будет сегодня во главе угла любых переговоров», ‒ подчеркнул Медведчук, отметив, что его протянула "партия войны", которая представлена в парламенте частично "Слугой народа", фракцией "Голос", "Европейской солидарностью" Порошенко.

«Сегодня ТКГ продолжит переговоры по Минским соглашениям. По всем вопросам, чтобы сдвинуться с места (обмен, разведение сил, отвод вооружений, разминирование и многое другое), они будут начинаться с вопроса отмены пункта 4 постановления Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года. Потому что этот пункт перечеркнул Минские соглашения. И нет смысла проводить в минском формате переговоры, если существует такой пункт, проведенный "партией войны" в Верховной Раде Украины», – убежден Медведчук.

По мнению политика, Зеленский и его окружение, его фракция (монобольшинство в Раде) должны это понимать.

«Пока такой пункт не будет отменен, не может быть разговоров о дальнейшей реализации Минских соглашений и тех договоренностей, которые необходимы Украине. В данном случае Украина полностью является виновной в срыве переговорного процесса», – подытожил Виктор Медведчук.

Фракция партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде Украины последовательно и принципиально отстаивает возможность проведения выборов в Луганский и Донецкий областные советы. Об этом ранее заявлял председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

«Начиная с 15 июля 2020 года, когда принималось постановление Верховной Рады об объявлении проведения выборов, где есть пункты 3 и 4. Пункт 3 – неизбрание Луганского и Донецкого областных советов. Пункт 4 – условие, при котором выборы на неконтролируемых территориях могут произойти. Причем эти условия прямо и категорически противоречат Минским соглашениям, что вызвало соответствующую реакцию и в Москве, и в Донецке, и в Луганске во время переговоров ТКГ», – проинформировал политик.