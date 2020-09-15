В истории независимой Украины только команде Леонида Кучмы и Виктора Медведчука удалось переломить негативную демографическую тенденцию и остановить падение рождаемости. Так политический обозреватель Евгений Василевский прокомментировал информацию Министерства социальной политики о том, что после 2014 года рождаемость в Украине рухнула на 40%. Об этом Василевский написал в своем блоге на сайте «Корреспондент».

Как написал Василевский, рождаемость в Украине непрерывно падала с начала 90- и вплоть до 2001 года.

«Итак, начиная с начала 90-х, рождаемость в Украине непрерывно падала вплоть до 2001 года. Это неслучайное совпадение – именно в начале 2000-х команде Кучмы и Медведчука удалось переломить негативные тенденции в экономике, после чего в Украине начался экономический рост», - пояснил журналист.

«График коэффициента рождаемости четко показывает – до 2001 года кривая неумолимо двигалась вниз. И только с 2002 года, когда руководство страны обеспечило экономический рост и более справедливое перераспределение ВВП, рождаемость пошла вверх – и росла безостановочно вплоть до 2014 года», - добавил он.

Василевский поясняет, что в период 2002-2004 годов, когда страной фактически руководил глава Администрации президента Виктор Медведчук, Украина переживала экономический подъем.

«Период 2002 – 2004 годов, когда страной фактически руководил глава АП Виктор Медведчук – это время экономического подъема и, как следствие, роста доходов украинцев», - подчеркнул журналист.

По словам Василевского, с начала 2000-х годов в Украине наблюдался рост рождаемости, но ситуация изменилась с приходом в Кабинет Министров Арсения Яценюка, который резко сократил финансовую помощь при рождении ребенка.

«Но после того как демократические силы в феврале 2014 года захватили власть, новый премьер-министр Арсений Яценюк изменил порядок выплат. Теперь молодая мама / молодая семья получали при рождении ребенка только 10 000, а остальные 31 000 выплачивались в рассрочку сроком на 3 года», - привел данные автор.

«То есть, Яценюк фактически серьезно сократил помощь при рождении ребенка. Конечно, это не единственный фактор, повлиявший на рождаемость, но и не самый последний. Также наложились такие негативные факторы как экономический кризис и война, способствовавшие обнищанию простого народа», - перечислил автор.

По словам Василевского, в данном случае уместна цитата из Библии о том, что «По делам их узнаете их…»

«Кто-то из древних высказал очень мудрую мысль, что главный критерий достижений правителя – это увеличение территории и рост населения. Как видим, эта мудрость верна и в наши дни. Или, как сказано в Библии, «По делам их узнаете их…», - резюмировал политический обозреватель Евгений Василевский.