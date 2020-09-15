Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале рассказал, с какими, по его мнению, исходными данными входит Украина в новый политический сезон и чем завершилось в этом же аспекте лето 2020 года.

Политик убежден в том, что у Президента Украины Владимира Зеленского нет эффективной команды управленцев и ему нечего предложить избирателям, поэтому он и «сливает» выборы местным бандитам.

«Власть находится в сговоре с местными коррумпированными элитами, и они вместе воруют из местных бюджетов. Зачем им выборы, которые они гарантированно проиграют и лишатся возможности безнаказанно воровать? Именно поэтому власть попытается сорвать эти выборы», – объяснил Кузьмин.

Парламентарий обвинил главу государства во лжи и предательстве граждан Украины.

«Зеленский — лжец. Он предал своих избирателей: он не выполнил свои предвыборные обещания, которые «одолжил» у Медведчука. Наоборот, он, получив доверие народа, продолжил порочную политику Порошенко и сам превратился в Порошенко», – заявил Ренат Кузьмин.

По мнению народного депутата, Украину готовят к новому государственному перевороту.

«Зеленский боится радикалов и Порошенко, стремительно теряющих последние шансы на победу в предстоящих выборах. Единственный способ для них вернуть власть – совершить государственный переворот. Зеленский Украину защищать не будет. Он вообще никого не в состоянии защитить, даже себя», – предупредил политик.

Нынешняя власть, которая не выполняет свои функции, сказал далее Кузьмин, пытается уничтожить оппозицию, которая свои функции выполняет.

«Медведчука и других лидеров ОПЗЖ преследуют за то, что они ведут политический диалог во имя мира с Россией и Европой в межпарламентской плоскости. Власть же никакого диалога не ведет, а продолжает преступную политику Порошенко», – акцентировал внимание нардеп.

Однако, отметил Кузьмин, поиск национальной идеи продолжается.

«Все больше граждан Украины понимают, что страна идет в неправильном направлении. Мы получили уже более двух тысяч предложений по формированию новой национальной идеи, которая должна отражать новую украинскую мечту. Эту работу будем продолжать. Мы обязательно сформулируем новую национальную идею и предложим ее обществу для широкого обсуждения», – проинформировал народный депутат.

Кроме того, из положительных моментов, указал политик, можно назвать тот факт, что рейтинг ОПЗЖ неуклонно растет, в связи с тем, что на фоне политического банкротства власти люди все больше понимают, что навести в стране порядок и вывести ее из экономического кризиса может только ОПЗЖ и ее лидеры.

«Запрет праворадикальных террористических организаций – необходимая мера для восстановления порядка и законности в стране. Партия ОПЗЖ требует запретить праворадикальные организации, которые берут на себя функции политических жандармов и терроризируют инакомыслящих, уничтожая демократию в Украине. Если власть не наведёт порядок и не пресечет деятельность этих террористов, то она закончит так, как закончил Янукович», – подытожил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.