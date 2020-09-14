также в разделеПолитика
Разумков сомневается, что ВР рассмотрит изменение постановления о выборах 4
От Зеленского потребовали публичной позиции по делу «вагнеровцев» 9
Зеленский ввел в действие Стратегию нацбезопасности Украины 14
ЕС не признает российских «местных выборов» в Крыму 10
Руководитель Николаевской областной организации ОПЗЖ заявил, что партия не поддерживает кандидатуру Ильюка на пост мэра Николаева 15
Комитет рекомендует Раде принять закон о разведке 16
Кабмин утвердил порядок проведения выборов 31
Гетманцев: Минфин не консультировался с Радой по госбюджету-2021 8
Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС о получении €1,2 млрд 11
Тихановкая: Договоренности Лукашенко и Путина не будут иметь законной силы 23
Богдана допрашивали в ГБР по делу «вагнеровцев» 38
У Зеленского появились вопросы к Петрашко 28
ГБР: Богдан заявил, что не имеет никаких подтверждений возможной госизмены чиновников 32
Долгачев: Новые партии вслед за Медведчуком повторяют тезис про опытных политиков 62
Медведчук: Рецепт спасения украинской экономики – восстановление торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ 56
Кулеба зовет Сийярто встретиться на Закарпатье 18
Фокин попал в ТКГ после того, как внучка познакомила его с Ермаком 34
Ермак: Украина не обещала менять постановление о местных выборах 24

«Европейская солидарность» Петра Порошенко стремится стать консолидирующей силой на националистическом фланге, «Батькивщина» Юлии Тимошенко потерялась на фоне других оппозиционеров, а избиратели Зеленского и «Слуги народа» уходят к «Оппозиционной платформе - За жизнь» Виктора Медведчука.

Так политический обозреватель Роман Губриенко прокомментировал результаты социологического опроса «Института анализа и прогнозирования» в своем блоге на сайте «Корреспондент».

По словам Губриенко «в момент электорального распада  политически обанкротившегося «Голоса», «Евросолидарность» сумела подхватить часть расплывающегося электората Святослава Вакарчука, который в очередной раз «устал и ушел».

В то же время, пишет Губриенко, «Батькивщина и ЮВТ потерялись на фоне других оппозиционных сил», потому что на националистическом поле доминирует Порошенко, а на противоположном фланге - ОПЗЖ Виктора Медведчука.

По его словам, «мы видим, что социальные инициативы Тимошенко и компании (повышение пенсий и социальных выплат для малоимущих и т.д.) избирателей банально «не цепляют», потому что роста рейтинга нет».

«А главное, что на поле националистического и евроориентированного избирателя доминирует ЕС Порошенко, а избиратели, разочаровавшиеся в Зеленском и «слугах», уходят к ОПЗЖ Виктора Медведчука», - так он охарактеризовал ситуацию.

По словам Романа Губриенко, «в паре «Слуга народа» и ОПЗЖ наблюдается занимательная электоральная дихотомия (т.е. разделение на две части, более связанные внутри, чем между собой)».

Губриенко пишет, что «Слуга народа» Владимира Зеленского теряет поддержку из-за того, что власть действует абсолютно вразрез с запросами большинства украинцев.

«Социология свидетельствует, что растет недовольство Зеленским и «слугами народа». «Зеленский на выборах обещал мир, а когда пришел к власти, то стал вести себя как Порошенко», - квинтэссенция того, что говорит простой народ», - аргументирует автор.

Как пишет Губриенко, избиратели уходят от Зеленского и «слуг народа» к Виктору Медведчуку, поэтому рейтинг ОПЗЖ за год вырос более чем на 9,0 %.

«Как демонстрирует динамика, наблюдается перераспределение симпатий избирателей от Зеленского и  «слуг народа» к ОПЗЖ Виктора Медведчука. Если партия власти за июнь-август потеряла  «минус 2,3%», то оппозиция нарастила рейтинг  на «плюс 2,7%» (т.е. забрала разочаровавшихся и привлекла неопределившихся)», - приводит данные социологов журналист.

«А если оценивать годовую динамику, то в сравнении с прошлогодними итогами выборов у «слуг» «минус 16,26 %» (от 43,16 %), а у ОПЗЖ «плюс 9,05 %» (по сравнению с 13,05 % в июле-2019)», - заключил политический обозреватель Роман Губриенко.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги