«Европейская солидарность» Петра Порошенко стремится стать консолидирующей силой на националистическом фланге, «Батькивщина» Юлии Тимошенко потерялась на фоне других оппозиционеров, а избиратели Зеленского и «Слуги народа» уходят к «Оппозиционной платформе - За жизнь» Виктора Медведчука.

Так политический обозреватель Роман Губриенко прокомментировал результаты социологического опроса «Института анализа и прогнозирования» в своем блоге на сайте «Корреспондент».

По словам Губриенко «в момент электорального распада политически обанкротившегося «Голоса», «Евросолидарность» сумела подхватить часть расплывающегося электората Святослава Вакарчука, который в очередной раз «устал и ушел».

В то же время, пишет Губриенко, «Батькивщина и ЮВТ потерялись на фоне других оппозиционных сил», потому что на националистическом поле доминирует Порошенко, а на противоположном фланге - ОПЗЖ Виктора Медведчука.

По его словам, «мы видим, что социальные инициативы Тимошенко и компании (повышение пенсий и социальных выплат для малоимущих и т.д.) избирателей банально «не цепляют», потому что роста рейтинга нет».

«А главное, что на поле националистического и евроориентированного избирателя доминирует ЕС Порошенко, а избиратели, разочаровавшиеся в Зеленском и «слугах», уходят к ОПЗЖ Виктора Медведчука», - так он охарактеризовал ситуацию.

По словам Романа Губриенко, «в паре «Слуга народа» и ОПЗЖ наблюдается занимательная электоральная дихотомия (т.е. разделение на две части, более связанные внутри, чем между собой)».

Губриенко пишет, что «Слуга народа» Владимира Зеленского теряет поддержку из-за того, что власть действует абсолютно вразрез с запросами большинства украинцев.

«Социология свидетельствует, что растет недовольство Зеленским и «слугами народа». «Зеленский на выборах обещал мир, а когда пришел к власти, то стал вести себя как Порошенко», - квинтэссенция того, что говорит простой народ», - аргументирует автор.

Как пишет Губриенко, избиратели уходят от Зеленского и «слуг народа» к Виктору Медведчуку, поэтому рейтинг ОПЗЖ за год вырос более чем на 9,0 %.

«Как демонстрирует динамика, наблюдается перераспределение симпатий избирателей от Зеленского и «слуг народа» к ОПЗЖ Виктора Медведчука. Если партия власти за июнь-август потеряла «минус 2,3%», то оппозиция нарастила рейтинг на «плюс 2,7%» (т.е. забрала разочаровавшихся и привлекла неопределившихся)», - приводит данные социологов журналист.

«А если оценивать годовую динамику, то в сравнении с прошлогодними итогами выборов у «слуг» «минус 16,26 %» (от 43,16 %), а у ОПЗЖ «плюс 9,05 %» (по сравнению с 13,05 % в июле-2019)», - заключил политический обозреватель Роман Губриенко.