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Глава Политического Совета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний в видеообращении, опубликованном на странице Николаевской областной организации «ОПЗЖ» в Facebook заявил, что партия не поддерживает кандидатуру Артема Ильюка на пост мэра Николаева.

«Николаевская областная организация политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» не поддерживает кандидатуру Артема Ильюка на должность Николаевского городского головы. И я как руководитель Николаевской областной партийной организации политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» тоже не поддерживаю эту кандидатуру. Я уверен, что Артем Ильюк не будет кандидатом на должность Николаевского городского головы от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь. У нас будет другой кандидат», — сказал Юрий Загородний.

Отметим, что согласно уставу партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», решение о выдвижении кандидатов на должность городского головы принимает Стратегический совет, в состав которого входят Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Сергей Левочкин.

Ранее Юрий Загородний заявил, что кандидатом в мэры Николаева от «Оппозиционной платформы — За жизнь» не сможет стать человек, поддерживающий президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что Артем Ильюк в начале сентября был избран главой Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
ForUm

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