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Социология демонстрирует, что новые политические партии «Пропозиция», «Наш край», «За будущее» не имеют шансов преодолеть пятипроцентный барьер. Об этом пишет на сайте «Корреспондент» журналист Эдуард Долгачев, анализируя шансы новых политических партий.

Долгачев поясняет, что «в плане идеологии «Пропозиция», «Наш край» и «За будущее» копируют основные тезисы Медведчука и его «Оппозиционной платформы».

«Это в первую очередь тезис о том, что Украине нужны опытные политики и успешные профессионалы. Сегодня запрос на приход опытных политиков и профессионалов - один из самых перспективных. Запрос на профессионалов обратно пропорционален тому, что избиратели сурово разочаровались в «новых лицах», которые оказались дилетантами, неврастениками и «профанами», - написал журналист.

«А руководители «За будущее», как видим, даже осмеливаются повторять за главным оппозиционером, что Украине не нужна кредитная удавка МВФ и ЕС, которые выкручивают руки за каждый кредитный транш», - добавил он.

По словам Долгачева, «Пропозиция» и другие копируют идейную повестку Медведчука, потому что ниша конструктивной оппозиции - самая быстрорастущая.

«Конструктивная оппозиция, где господствует ОПЗЖ Виктора Медведчука - это сегодня самая быстрорастущая ниша, в то время как рейтинги Зеленского и «слуг» катятся «под откос». Минимум 7 из 10 украинцев, которые голосовали за Зеленского, но спустя год правления «зеленых» жестко разочаровались, сегодня уходят к Медведчуку», - характеризует журналист перетоки голосов от "Слуги народа» к ОПЗЖ.

Увы, заключает Долгачев, «но социологи пока не дают шансов никому из новых проектов».

«Например, свежий опрос компании «Роботизированные системы», где лидируют «Слуга народа» (25,4 %) Зеленского и «Оппозиционная платформа - За жизнь» Медведчука (22,2 %), вообще не дает им никаких шансов. Разве что «За будущее» может претендовать на 0,7 %, что на деле меньше статистической погрешности», - приводит журналист данные социологических опросов.

«А значит, новым политическим проектам суждена максимум роль технической площадки для выдвижения своих кандидатов в мэры и предвыборных списков в областные и городские советы. Что касается перспектив на уровне всей Украины, то пока что ни «Пропозиции», ни вообще никого из них на политической карте просто нет», - констатировал журналист.
ForUm

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