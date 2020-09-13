12 сентября произошло пять нападений на активистов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Мариуполе. В течение дня группа молодчиков в масках, в черной одежде с красными шевронами, разгромила несколько палаток. Они подбегали, ломали столы, стулья, крушили палатки, нападали на женщин (двух женщин пришлось направить в больницу). Кроме того, нападавшие уничтожили флаг Украины – символ нашего государства.

«Очевидно, что такой систематический террор не может осуществляться без ведома городской власти, возглавляемой мэром Мариуполя Вадимом Бойченко. Стремление сохранить власть для себя и своего политического хозяина – олигарха Рината Ахметова, которому принадлежат крупнейшие предприятия Мариуполя, – толкает на одобрение насилия и преступлений», - заявили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Там подчеркивают, что открытым насилием радикально настроенные молодчики, их покровители в местных органах власти и реальный хозяин лишь демонстрируют всему городу свою несостоятельность, слабость и неспособность противостоять идеям «Оппозиционной платформы – За жизнь» на политической арене.

«Требуем от правоохранительных органов провести объективное расследование, установить виновных и привлечь к уголовной ответственности заказчиков систематических нападений на активистов нашей партии в Мариуполе», - резюмируют в партии.