Зерновые культуры являются наиболее потребляемыми во всем мире, поэтому производители прилагают огромные усилия не только выращивая урожай, но и правильно его сохраняя. В этом случае на помощь приходит специальное оборудование - сепаратор зерна, который выполняет множество функций, главной их которых является глубокая очистка, позволяющая в будущем получить высококачественный продукт для производства муки и других товаров.

Направления работы

Агрегат позволяет готовить основу для муки, очищать крупы, обрабатывать сырье для получения кормовых заготовок, проводить отбор лучшего посевного материала. В основе работы следующие функции:

предварительное очищение - с помощью воздушных потоков происходит удаление крупного мусора, травы. Благодаря струйному генератору убираются грубые примеси, грязь, камни, земля, травмированное зерно;

первичное очищение - вибропотоком семена распределяются для сепарации;

вторичное очищение - зерно разделяется по удельному весу, проходит этап сепарации;

калибровочный отбор - на этом этапе мелкие зёрна отделяются от крупных/средних, тем самым получается несколько типов готового продукта, предназначенных для различного использования - для посадок, употребления в пищу, для кормовой базы.

Преимущества оборудования

Зерноочистительные машины позволяют решать множество проблем не только для крупных агрохолднигов, но и для небольших фермерских хозяйств. Используя работу данных механизмов, производители получают, в первую очередь, высококачественный посевной материал, чтобы в будущем обеспечить отличные показатели урожайности. Сепараторы позволяют проводить работу не только с обычными зерновыми типа ржи/пшеницы/овса. Возможна обработка бобовых, прядильных, масляничных и овощных культур. Отдельно стоит отметить работу с лекарственными травами - прекрасно ведется очистка/калибровка мака, вики, фацелии, амаранта и других.

Проходя все этапы сепарации, к минимуму сведено механическое травмирование зерна, поэтому на выходе получают максимальные объемы готового продукта.

Огромный выбор

Компания "Аэромех" проводит поставки разнообразного спектра зерноочистительных механизмов по экономичной стоимости. Каждый желающий может подобрать для себя подходящий тип оборудования.

Возможны варианты стационарного и передвижного вида. Среди предложений есть обычные сепараторы и зерноочистительные комплексы со множеством дополнительных приспособлений, улучшающих работу. В арсенале только качественное, надежное оборудование, прошедшее проверку временем и получившее массу положительных отзывов.