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Накануне местных выборов в Украине достаточно уверенно чувствует себя партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая, благодаря, своей системной работе продолжает наращивать электоральные симпатии украинцев.

Об этом пишет политтехнолог Александр Кочетков в своей статье на сайте Politeka.

Так, автор отмечает, что ОПЗЖ планирует еще больше укрепить свои позиции по результатам местных выборов.

«Сейчас команда Медведчука намерена получить серьезные позиции на местных выборах, где «Слуги» проигрывают в большинстве крупных городов, сформировать большинство в ряде советов», - говорится в статье.

Эксперт также отмечает, что накануне выборов местных выборов различные политические силы, и в первую очередь Офис Президента, включились в борьбу за мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

Однако, в этом они безусловно проигрывают Медведчуку, который с 2014 года системно занимается этим вопросом и имеет безусловные успехи. 

«Команда Ермака уже во власти и уже пытается продавить всяческие мирные инициативы, подводящие к «особому статусу Донбасса», поэтому лидирует в забеге. Но «новые лица» совершенно бездарны в практической политике, а команда Медведчука — опытна и системна», - добавил Кочетков.  

Ранее Виктор Медведчук рассказал, что у Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе.

«Политика Президента Зеленского направлена только на имитацию процесса мирного урегулирования, а не на реальное возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс», - отметил Виктор Медведчук.
ForUm

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