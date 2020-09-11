Уголовное преследование Виктора Медведчука и других депутатов фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» свидетельствует о заигрывании власти с радикальными силами, и нежеланием делать реальные шаги по достижению мира на Донбассе.

Об этом говорится в материале интернет-издания EADaily.

В частности, отмечается, что по заявлению депутата от фракции «Голос» Соломии Бобровской, в отношении депутатов от ОПЗЖ было открыто уголовное производство, причиной, которого послужили переговоры с коллегами из Госдумы РФ по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

«Государственное бюро расследований Украины по заявлению депутата Верховной Рады от фракции «Голос» Соломии Бобровской открыло уголовное производство по статье «государственная измена», которая предусматривает санкцию в виде лишения свободы до 15 лет, по факту поездки парламентариев от «Оппозиционной платформы — За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком на переговоры в Государственную думу Российской Федерации в марте 2020 года. Об этом говорится в письме, которое прислал следователь третьего отдела ГБР Евгений Слета в Раду. В нем он до 10 сентября попросил предоставить информацию о том, было ли официальное приглашение от Госдумы РФ для участия украинских парламентариев в переговорах, уполномочены ли были депутаты от ОПЗЖ вести переговоры от лица украинского парламента. Кроме того, следствие просит уточнить, сообщали ли депутаты от ОПЗЖ о намерении совершить поездку, а также об ее итогах», - говорится в статье.

Стоит отметить, что встреча проходила в рамках межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия - Франция», в работе которого принимают участие видные парламентарии Франции и Германии. Основной целью объединение является достижение мира на Востоке Украины путем неукоснительного выполнения Минских соглашений.

«Как известно, 12 ноября 2019 года в Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия - Франция», у руля которого стал упоминаемый глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук. 23 января 2020 года глава политсовета ОПЗЖ провел презентацию парламентского измерения «нормандского формата» в Сенате Франции для депутатов обеих палат французского парламента, а 28-го - в Берлине», - пишет EADaily.

Но почему-то именно в преддверии местных выборов мирные инициативы ОПЗЖ очень сильно заинтересовали украинских правоохранителей.

Очевидно, что такими действиями власть пытается заигрывать с радикалами накануне местных выборов и показывает свое абсолютное нежелание выполнять Минские договоренности.

«В действиях депутатов ОПЗЖ, как бы не относиться к этой партии, нет состава преступления, а вся шумиха вокруг политической силы — всего лишь попытка мобилизировать электорат радикальных «патриотов» в преддверии местных выборов. В то же время инициативы, которые выдвигают относительно вменяемые политические силы на Украине по прямым переговорам с Россией, натыкаются на оголтелое непринятие со стороны как властных структур, так и отдельных партий, и движений», - отмечает EADaily.

Ранее сообщалось, что СБУ продолжает фальсификацию уголовного дела в отношении Виктора Медведчука за разработку Плана-концепции урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины.