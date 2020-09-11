За последнее время, так называемые, соросята потерпели в Украине несколько чувствительных поражений. Одну из ключевых ролей в уменьшении влияния этих неприкрытых агентов Запада сыграл председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Об этом говорится в статье интернет-издания ГолосUA.

Болезненным ударом по самолюбию и амбициям соросят стало решение Конституционного Суда о незаконном назначении Артема Сытника главой НАБУ. А также отказ Минздрава от схем международных закупок медпрепаратов.

«Всю последнюю неделю в лагере соросят царит депрессия и уныние. Сначала КСУ принял решение о незаконном назначении Артема Сытника, заблокировав работу НАБУ и поставив под сомнение все результаты деятельности органа, который был сформирован США для контроля над вороватыми туземцами. Валится вся антикоррупционная настройка, которую американцы тщательно выстраивали последние годы. А тут еще и Минздрав поломал схемы международных закупок медпрепаратов, на которых грели руки и другие части тела «внуки дедушки Сороса». Но внезапно одна из кормушек исчезла, а это, между прочим, около двух миллиардов гривен. К ужасу агентов внешнего влияния, из перечня договоров о закупке лекарств выбыл международный контрагент ЮНИСЕФ. При Супрун такой «бодяги» не было!», - говориться в материале.

Однако, самым болезненным ударом стало то, что с подачи Виктор Медведчука Комитет ВР по правам человека не утвердил отчеты двух грантоедских организаций и тем самым, хотя бы частично поставил на паузу их неоднозначную деятельность в Украине.

«Неделю назад на горло грантоедской песне наступил Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции. Виктор Медведчук сумел сделать то, чего не удавалось за последние два десятка лет никому. А именно – поставил на паузу деятельность некоммерческих общественных организаций, которые годами сосали западную помощь – на «реформы», «на люстрацию», «на борьбу с коррупцией», на противодействие «пятой колонне Кремля». Налогоплательщики США и Европы регулярно оплачивали титанический труд активистов типа Шабунина, Лещенко, Соболева и прочих активистов. И тут Верховная Рада, которую соросята буквально считали своим родным домом (достаточно посмотреть сколько прозападных агентов засели в ВР), поставила барьеры на пути обогащения грантоедов. Легким движением руки Медведчука были заблокированы отчеты о выполнении проектов международной технической помощи. В частности, «Продвижение участия в Украине и проекта международной технической помощи «Поддержка женщин-лидеров в Украине» исполнителем которых является Национальный демократический институт международных отношений (НДИ) и «Местное наблюдение за политическими процессами в Украине», исполнителем которого является ВГО «Гражданская сеть ОПОРА». Стоит ли напоминать о роли этой структуры в оранжевом и европейском майдане? Думаю, о них все осведомлены, и не только в Украине, но и в Грузии, и в Молдове, и других странах, куда США «несли демократию и европейские ценности»», - продолжает ГолосUA.

Для грантоедских организаций критическим важным является документальное одобрение их деятельности Верховной Радой. Именно, поэтому соросятам было жизненно необходимо, чтобы парламентский комитет утвердил их отчеты.

«Ведь что главное для таких несунов? Правильно: грамотно составленный отчет о потраченных средствах. Внешние доноры цветных революций любят получать документальное подтверждение о вложенном «бабле». При этом есть необходимое условие: «штамп» законодательного органа. Для солидности и гарантий того, что деньги спонсоров пошли на благие дела – с точки зрения внешних «партнеров», разумеется. Но что-то пошло не так, и у соросят возникли большие проблемы. «А у соросят началась жизнь-боль… Сразу после скандала с решением Конституционного суда по Сытнику, их еще раз сурово обломили!», - написал политический эксперт Михаил Чаплыга в Facebook. Действительно, с подачи главы политсовета ОПЗЖ профильный комитет парламента отказался утверждать отчеты двух грантовых организаций», - отмечается в статье.

Таким образом Виктор Медведчук и другие лидеры ОПЗЖ сделали важнейший шаг на пути к полному прекращению деятельности на территории Украины сомнительных прозападных грантоедских организаций.

«В данном случае оппозиция продемонстрировала политическую волю и личным примером показала, что можно окоротить обнаглевших грантоедов, которые вместе с хозяевами грабят страну под лозунгами о демократии, западном курсе и двухпартийном консенсусе США. Похоже, такое поведение к отношению ранее «неприкосновенных» агентов влияния может стать нормой – если ОПЗЖ продолжит данный курс, одобряемый миллионами украинцев. Они уже поставили «соросят» в стойло, не исключено, что вообще загонят под лавку всех получателей грантовой помощи, которые являются ширмой, прикрывающей деятельность банды западных мародеров», - подытоживает ГолосUA.

Ранее Виктор Медведчук говорил, что Украина давно находится под внешним управлением и контролем Запада, выполняет все пожелания и «хотелки» заокеанских хозяев.