Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, то в следующий состав парламента прошли бы 5 политических партий: «Слуга народа» (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) – 25,4%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович,) – 22,2%, «Европейская солидарность» (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) – 16,2%, ВО «Батькивщина» (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 7,9% и «Партия Шария» (О. Бондаренко) – 5,3%. Такие данные были обнародованы компанией «Роботизированные телесистемы» по результатам социологического исследования, проведенного в период с 5 до 7 сентября 2020 года и презентованного в информационном агентстве «Интерфакс-Украина».

По данным исследования, рейтинг других политических партий распределился следующим образом: «Сила и честь» - 3,4%, «Радикальная партия Олега Ляшко» – 2,8%, «Украинская стратегия Гройсмана» - 1,7%, ВО «Свобода» - 1,3%, «Гражданская позиция» - 1,3%, «Голос» - 1,2%, «Самопомощь» - 1,0%, «Оппозиционный блок» - 0,8%, «За будущее» - 0,7%, «Национальный корпус» - 0,3%.

Суммарно 50,6% опрошенных считают очень вредным или скорее вредным ратификацию Украиной кредитного соглашения с ЕС, по которому Украина получит 1,2 млрд евро после выполнения ряда обязательств – в том числе, если разрешит огромные зарплаты членам набсоветов государственных компаний, в которые входит много иностранцев, отдаст иностранцам возможность закупать лекарства для Украины, поставит одобренных Западом людей во главе налоговой, таможни и судебной системы. Противоположное мнение суммарно высказали 16,8% респондентов. «Ни полезным ни вредным» его считают 17,3% опрошенных и 15,3% респондентов затруднились ответить на это вопрос.

54,8% респондентов уверены, что нынешняя власть не в состоянии обеспечить безопасность гражданам Украины (по результатам предыдущего соцопроса, проведенного с 13 по 16 августа, количество таких людей составляло 51,2%). Противоположное мнение выразили 14,6%, еще 30,6% затруднились с ответом.

Социологическая компания RTS («Роботизированные телесистемы») провела исследование общественного мнения с 5 по 7 сентября 2020 года по методу CATI (computer-assisted telephone interviews). Для получения репрезентативной выборки было опрошено население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Для получения ответов респондентов была использована случайная генерация мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Статистическая погрешность: +/- 2,8%.