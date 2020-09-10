Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» создала Общественное движение «Украинский фронт защиты исторической памяти», чтобы противодействовать тем методам, которые использует Украинский институт нацпамяти, навязывая украинцам свою трактовку истории, а также чтобы защитить подлинную историческую память, которая на сегодняшний день нуждается не только в восстановлении, но и в искреннем уважении и почитании. Об этом заявил лидер партии Виктор Медведчук, передает пресс-служба политсилы.

Политик напомнил о том, что руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович выступил с новой инициативой: создать некие исторические игры, которые «будут развивать критическое мышление на основе исторических материалов, чтобы действительность не искажалась».

Медведчук указал на то, что посредством этих игр УИНП попытается привить обществу «правильное» восприятие истории для выполнения своей главной задачи: «преодоления исторических мифов и сопротивления российской агрессии в информационной сфере».

«Речь идет о создании игр, видеороликов, мобильных приложений. Как украинский, так и польский ИНП имеют практику создания подобных вещей», – процитировал Дробовича народный депутат.

Виктор Медведчук привел конкретный пример, чтобы украинцам стало понятно, что имеет в виду Дробович.

«Киевская студия Starni Games в 2020 году выпустила игру под названием Strategic Mind: Blitzkrieg. Финалом одного из сценариев этой игры является парад Гитлера на Красной площади. На такой "контент" собирается тратить бюджетные средства Дробович?» – отметил парламентарий.

Политик также указал на то, что, «потерпев фиаско в попытках приуменьшить подвиг народов СССР в ходе Великой Отечественной войны, пережив неудачу с продвижением томоса, вызвав возмущение граждан насильственной декоммунизацией и переименованиями улиц, городов и сел, адепты политически мотивированных изменений истории осознали то, что для разумных людей было очевидно изначально:

их трактовка прошлого базируется не на фактах, а на политической целесообразности».

Как отметил Медведчук, теперь зашедший в тупик УИНП избрал другой путь, делая акцент на игровой составляющей, то есть на поливариантности действий участника исторического процесса, которым может стать каждый в игровой реальности, а значит, на создании множества вариантов истории, среди которых Гитлер на Красной площади может оказаться не самым страшным.

«Еще в 2015 году исследователи США, Канады, Турции, Великобритании, Австрии, Швеции, Испании и Швейцарии в специальном открытом письме объяснили Президенту Порошенко и премьеру Гройсману, к чему приведет принятый формат деятельности УИНП: он "станет подарком для тех, кто хочет поссорить украинцев между собой". Но жизнь показала, что "поссорить" и было целью режима, и продолжает ею оставаться», – констатировал народный депутат.

Виктор Медведчук отметил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» отдает себе отчет в том, какие цели и задачи ставит Украинский институт национальной памяти, какими методами он действует.

«Для противодействия им в дни празднования Великой Победы мы заявили о создании Общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти"», – напомнил парламентарий.

«Мы должны защитить подлинную историческую память, которая сегодня нуждается не только в восстановлении, но и в искреннем уважении и почитании. На нашей стороне исторические факты, народная память и поддержка миллионов украинцев, которым известна правда», – подытожил Виктор Медведчук.