Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от руководства Украины не допускать в будущем пролетов над территорией нашей страны стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой политсилы.

В партии напомнили, что 4 сентября текущего года командов ание ВВС США в Европе сообщило о том, что силами трех вылетевших с британской авиабазы бомбардировщиков B-52 «Стратосферная крепость» Соединенные Штаты провели «жизненно важные учения» в небе Украины.

В ОПЗЖ отметили, что В-52 относятся к категории стратегических бомбардировщиков и способны нести ядерное оружие. Данное событие, указали в партии Медведчука, не имеет прецедентов в истории Украины: никогда ранее В-52 не использовались в территориальных пределах нашей страны.

«Самолеты проникли в украинское воздушное пространство с территории Польши в районе Волыни. Затем последовали на юг, где пребывали вблизи Крыма. По сообщениям СМИ, в это же время над Николаевом находился британский многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon. Ядерные бомбардировщики Соединенных Штатов действовали в партнерском сопровождении истребителей Су-27 и МиГ-29 Вооруженных сил Украины. На перехват B-52 российская сторона направила четыре истребителя Су-80 и четыре истребителя Су-30», – проинформировали в пресс-службе.

В связи с произошедшим «Оппозиционная платформа – За жизнь» выражает исключительную степень обеспокоенности. В политсиле убеждены, что налицо крайне опасный шаг по дальнейшей эскалации напряженности, связанной с военно-политической ситуацией вокруг Украины, постсоветского пространства и Черноморско-Каспийского региона, начало которой было положено еще в ходе развязанного в 2008 году режимом Саакашвили осетинского конфликта.

В партии Медведчука заявили, что правящие круги Украины, руководствуясь принципом «дурень думкою багатіє», наивно питают надежды на то, что такого рода сотрудничество с сильными мира сего якобы укрепит их внешнеполитический престиж и будет служить цели «сдерживания России».

На самом деле, разъяснили в политсиле, власть в очередной раз подставляет под удар территорию нашей страны и безопасность украинского народа.

«Появление впервые в истории нашей страны иностранных ядерных бомбардировщиков над территорией Украины сложно расценивать иначе как зловещее предзнаменование. Усилился риск того, что украинская земля и дальше будет использоваться в целях геостратегической конфронтации и ей уготована роль Афганистана XXI столетия. Более того, обозначилась угроза обмена ядерными ударами на территории Украины. «"‎Жизненно важные учения"‎ могут превратить нашу землю в безжизненное пространство», – говорится в заявлении ОПЗЖ.

В партии признали, что США были и остаются чрезвычайно могущественным и во многом ключевым фактором, определяющим динамику военно-политической ситуации в мире. Однако, отметили в ОПЗЖ, руководству Украины следует формировать повестку дня во взаимоотношениях с англосаксонским блоком, не руководствуясь лакейским принципом «чего изволите?», а преследуя цель деэскалации военной напряженности на постсоветском пространстве, представляющей угрозу выживанию украинского народа и государства.

В этой связи «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от руководства Украины не допускать в будущем пролетов над территорией нашей страны стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и направить свои усилия на радикальное снижение уровня военно-политической напряженности, что невозможно без полного и всеобъемлющего выполнения Минских соглашений.