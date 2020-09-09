Против окончательного превращения Украины в колонию и сырьевой придаток Запада в нашей стране действенно борется только партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» и один из ее лидеров, народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Об этом говориться в статье индийского интернет-издания Pledge Times.

В тексте говориться, что уже на следующий же день после празднования Дня Независимости украинский парламент проголосовал за кабальный кредит от Европейского союза.

Только Виктор Медведчук и его коллеги по фракции заявили, что голосование за этот кредит означает «продажу суверенитета» страны.

«Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ратификация Верховной Радой меморандума с Европейским Союзом (ЕС) и соглашения о предоставлении кредита Украине в Сумма в 1,2 миллиарда евро означает «продажу суверенитета страны».

Голосование за «продажу суверенитета» состоялось на следующий день после празднования Дня Независимости Украины. Медведчук отметил, что принятие этих документов еще раз подчеркивает зависимый статус европейских партнеров. Политик подчеркнул, что Украина давно находится под внешним контролем, и действующая власть только выполняет все пожелания заморских собственников», - говорится в тексте статьи.

Также отмечается, что кредитная удавка приведет к контролю западных кураторов над государственными службами и судебной системой Украины.

«Медведчук также добавил, что эти соглашения укрепят контроль европейских стран над важными предприятиями в Украине, налоговыми и таможенными службами, а также судебной системой, - пишет Pledge Times.

Автор материала, журналист Бхави Мандалия напоминает, что Виктор Медведчук уже неоднократно называл действующую власть командой ликвидаторов украинской независимости, которая превращает страну в колонию.

«Ранее Медведчук говорил о трех главных врагах Украины. По его словам, деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация негативно сказываются на всех сферах жизни в стране. Депутат Верховной Рады отметил, что в последнее время Украину возглавляет «команда разрушителей и ликвидаторов» из правящей партии «Слуга народа», которая «подчиняется заморским хозяевам» и сознательно «превращает страну в колонию»».

Напомним, Виктор Медведчук говорил, что действующая власть ведет страну к экономическому и социальному краху.