Еще 5 лет назад председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук говорил о необратимости последствий для Украины, если непризнанные республики выйдут из гривневой зоны. Власти Украины задумались об этом только теперь.

Об этом в рубрике «Мнение» написал политолог Игорь Вальский.

Таким образом политолог прокомментировал заявление председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая о том, что экономическая блокада «ЛНР» спровоцировала «вымывание» гривны, которая была одной из последних привязок к Украине.

«Да, он (Сергей Гайдай) прав, нацвалюта – это один из атрибутов государства, и когда этот атрибут исчезает из повседневной жизни людей, исчезает какая-то частичка этого государства из их сознания. Но хочется спросить, а где же вы были все эти 5 лет, когда гривна постепенно «вымывалась» из ОРДЛО? Неужели никому в голову не пришло сказать тем руководителям государства, которые яростно отстаивали необходимость блокады, о последствиях, которые она принесет?», - написал Вальский

При этом политолог напомнил, что Виктор Медведчук говорил об этом еще в сентябре 2015 года.

«В Киеве по этому поводу хранят молчание, хотя, думаю, в правительстве прекрасно понимают, к каким последствиям это может привести. Единая валюта является важным инструментом экономической интеграции… Складывается такое впечатление, что Киев совершенно не заинтересован в сохранении единства, экономической и финансовой интеграции всех регионов страны», - процитировал высказывание политика Вальский.

И кроме того, предположил, что возможно властям хватит здравого смысла, чтобы признать и другие верные тезисы председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Гляди, со временем признают, что Медведчук был прав и в других своих тезисах. Например, относительно ошибочности подписания ЗСТ с ЕС в существующем виде. А может, вскоре власть даже признает, что минские соглашения действительно могут вернуть Донбасс в Украину? Тот же Медведчук, который имеет контакты и в Кремле, и в Донецке с Луганском, об этом говорит уже несколько лет», - резюмировал политолог.

Напомним, ранее народный депутат Виктор Медведчук заявил, что у Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе.