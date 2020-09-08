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Новая партия «За майбутнє» объединила депутатов и политиков, которым не нашлось места в крупных политических силах. Об этом пишет журналист Евгений Василевский, анализируя перспективы нового политического проекта.

«Есть ли перспективы у нового политического проекта, чей костяк тесно связан с группой «Приват» в лице Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова?» - задается вопросом автор.

«Если тезисно, то типовые представители «За майбутнє» - это депутаты и политики, которым не нашлось места в партиях-тяжеловесах «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука», - пояснил журналист.   

По словам Василевского, «За майбутнє» планирует работать в той нише, где сегодня доминирует ОПЗЖ.

«Если говорить об идейном лице, то «За майбутнє» претендует на нишу, в которой доминируют Виктор Медведчук и ОПЗЖ», - поясняет журналист.

Ссылаясь на данные социологов, Василевский аргументирует, что данная позиция сегодня является самой перспективной.

«Тем более что все без исключения социологические опросы свидетельствуют, что данная позиция сейчас - самая перспективная. Украинцы массово разочаровываются в Зеленском и «слугах народа», а рейтинг партии Медведчука, наоборот, растет. К примеру, свежий опрос Института анализа и прогнозирования дает ОПЗЖ 22,1 %, при том, что каждый месяц рейтинг увеличивается, в то время как акции «слуг» стабильно падают», - аргументирует журналист.

Евгений Василевский обращает внимание на слишком низкий рейтинг “За майбутнє”. По его словам, это означает, что даже при хорошей динамике у партии нет шансов взять барьер в 5 % в Верховную Раду.

«Что касается «За майбутнє», то партии дают 0,8 %. С учетом того, что до выборов остается два месяца, даже при хорошей динамике шансов взять пятипроцентный барьер нет», - прогнозирует журналист.

Вместе с тем, Василевский отмечает, что «вообще социологи пока не вносят партию «За майбутнє» в опросные листы, так обычно поступают с политическими силами, чей рейтинг ниже статистической погрешности».  
ForUm

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