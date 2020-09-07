Фальсификация Службой безопасности Украины уголовных дел против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука – это действия, которые в соответствии с Уголовным кодексом Украины квалифицируются как подготовка к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности. И виновные в этом Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель СБУ Иван Баканов должны понести наказание.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В политсиле напомнили, что 5 февраля прошлого года под надуманным предлогом, с целью организации политической расправы, в отношении председателя Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука было начато уголовное расследование за разработку Плана-концепции урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины и выступление на съезде партии с этим мирным планом.

«Пытаясь собрать доказательную базу, назначили судебно-лингвистические экспертизы, поручив их экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. За полтора года расследования результаты многочисленных экспертиз, проведенных Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, подтвердили, что в действиях политика отсутствует состав какого-либо преступления», – указали в ОПЗЖ.

В партии также отметили, что сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством для проведения расследования, закончились, и дело подлежало прекращению, но вместо этого прокурор Процишен из прокуратуры города Киева инициировал продление срока следствия на 12 месяцев.

«Мотивом для такого продления так называемого расследования в определении суда от 13 августа 2020 года указано назначение в июне 2020 года "еще пяти судебно-лингвистических экспертиз, проведение которых уже поручено экспертам Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины"», – сообщили в партии Медведчука.

У политической силы не вызывает сомнения, что проведение экспертиз в «правильном», своем, институте преследует преступную цель: фальсификацию нужного власти результата экспертиз в своем ведомственном экспертном учреждении.

«Считаем эти действия, а также факты, указывающие на преступный сговор руководства СБУ и ГБР и заказной характер уголовных дел против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" В. Медведчука, звеньями одной цепи», – отметили в партии.

И напомнили: «31 января 2020 года СМИ обнародовали запись разговора, в ходе которого глава СБУ Баканов обсуждает с Трубой, на то время директором ГБР, фальсификацию уголовного дела против Виктора Медведчука. Глава СБУ, как утверждают СМИ, заявил: "Мы вчера дискутировали с Владимиром Александровичем (Зеленским. – Ред.) по поводу уголовных дел по Медведчуку, которые там есть. Он просто постоянно что-то говорит, и в принципе эти дела можно плодить и плодить. Я говорю, что, если мы их начнем плодить одно за другим, все равно лингвистическая экспертиза должна быть, которая что-то найдет в этих высказываниях…"».

В пресс-службе проинформировали, что Печерский районный суд г. Киева 16 июля 2020 года по указанному факту, содержащему признаки ряда тяжких государственных преступлений, обязал ГБР внести сведения в ЕРДР и начать уголовное расследование правонарушений, предусмотренных статьей 344 («Вмешательство в деятельность государственного деятеля») и статьей 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины в отношении должностных лиц.

«Такие действия Уголовным кодексом Украины квалифицируются как подготовка к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенному с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, сопряженному с фальсификацией доказательств обвинения (часть первая статьи 14, часть вторая статьи 372). Виновные в этих преступных действиях Президент Зеленский и руководитель СБУ Баканов должны понести заслуженное наказание», – подытожили в ОПЗЖ.

Причина новых обвинений в «госизмене» в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и других народных депутатов от ОПЗЖ состоит в том, что на сегодняшний день, по сути, продолжается президентство Петра Порошенко, несмотря на то, что уже второй год при власти в Украине другой Президент – Владимир Зеленский. Об этом в эфире программы «60 минут» заявил сам Виктор Медведчук.