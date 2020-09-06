также в разделеПолитика
Кулеба озвучил повестку дня саммита Украина-ЕС 17
Посол Украины призывает ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России 13
Зеленский хочет сделать Харьков украинской Кремниевой долиной 15
Медведчук: репрессии против депутатов нашей фракции – это проявления правового нигилизма и неадекватности власти 57
В Днепре напали на мэра Филатова 38
В Украине официально стартовала избирательная кампания 20
Рабинович: Власть готовит аресты лидеров нашей оппозиционной силы 65
МИД Украины вызывает на ковер посла Венгрии 36
Спикер Госдумы РФ резко ответил авторам идеи преследовать депутатов ОПЗЖ 49
Кочетков: Ситуативный союз Порошенко, Медведчука и Коломойского, мечтающих о реванше, способен на многое, в том числе и на досрочные президентские выборы 43
Кулеба: Украина будет жестко реагировать на недружественные действия Минска, а не на слова 82
Австралия продлила санкции против России из-за агрессии в Украине 9
Сайт Атлантического совета заявил, что медиаимперия Медведчука играет ключевую роль в событиях в Украине 69
Встречу глав МИД «нормандского формата» планируют на сентябрь 12
Почти половина украинцев не доверяют Зеленскому 37
Полиция раскрыла убийство гардеробщицы Верховной Рады 55
Медведчук и Рабинович сорвали планы «грантоедов» в комитете Верховной Рады 745
Шмыгаль объяснил, почему отцу Зеленского не назначили пожизненную стипендию 48

Оппозиционный политик Виктор Медведчук в очередной раз сорвал планы “соросят», не позволив втягивать Верховную Раду в коррупционные схемы грантовых организаций. Об этом написал в Facebook политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

«А у соросят началась жизнь-боль… Сразу после скандала с решением Конституционного суда по Сытнику, "соросят» еще раз сурово обломили!» - написал политический эксперт в Facebook.

Чаплыга пишет об истории, когда в среду комитет Верховной Рады с подачи Виктора Медведчука отказался утверждать отчеты двух грантовых организаций - «Национального демократического института международных отношений» и «Опоры».

«У меня только один вопрос! Причем тут Верховная Рада? С какой стати иностранная агентура втягивает ВР в свои «схемы»?» - возмущается политический активист.

Чаплыга поясняет, что деятельность грантовых организаций представляет собой коррупционную схему.

«Сорос и западные структуры дают грант - соросята «пилят» эти бабки - а прикрываются Верховной Радой.

Если кто не в курсе, то грантоеды живут за счет коррупции. Да-да, грантоеды оформляются ФОПами - эти ФОПы получают подряды на обслуживание гранта. А затем такой ФОП обналичивает «бабки» и, как грят блатные, за долю малую, отдает наверх всем этим «борцунам», шабуниным и прочим. Потом в декларациях это проходит как «одолжили у мамы и папы».

А для прикрытия своих «схем по распилу» вся эта братия юзает Верховную Раду. Чтобы внешне коррупционная схема выглядела солидно. Смотрите, сам комитет Верховной Рады утвердил отчет НДИ и «Опоры» за полгода! Чтобы все выглядело шито-крыто», - раскрыл подноготную политический активист.

Однако Виктор Медведчук с соратниками, поясняет Чаплыга, поломали коррупционную схему, в которую «соросята» пытались втянуть Верховную Раду.

«Но радужные планы «соросят» сурово обломили Медведчук с Рабиновичем, которые не позволили втягивать комитет в грантоедские дела», - констатировал автор.

По словам Михаила Чаплыги, по инициативе Виктора Медведчука члены комитета Верховной Рады отказались утверждать отчеты двух грантовых организаций - «Национального демократического и международных отношений» и «Опоры».

«А под давлением Медведчука и другие члены комитета не рискнули голосовать за утверждение отчета грантоедов, к которому Верховная Рада не имеет и не должна иметь никакого отношения.

Потому что не может быть так, чтобы высший законодательный орган покрывал дела иностранной агентуры и их воровские схемы!» - уверен активист.

Чаплыга напомнил, что Медведчук уже много лет срывает планы Сороса и «соросят».

«Как видим, когда Сытник не стал исполнять решение КС о том, что его назначили в НАБУ незаконно - «зеленые» только утерлись.

Радует, что все же нашлись люди с характером, которые "прищемили хвост" всей этой иностранной братии, которая грабит украинцев под прикрытием лозунгов про "демократию".

И снова это оказался Медведчук, который не первый десяток лет делает "соросятам" жизнь-боль и ломает планы Сороса и всей глобальной банды мародеров, которые грабят Украину”, - заключил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
60
Теги