Оппозиционный политик Виктор Медведчук в очередной раз сорвал планы “соросят», не позволив втягивать Верховную Раду в коррупционные схемы грантовых организаций. Об этом написал в Facebook политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

«А у соросят началась жизнь-боль… Сразу после скандала с решением Конституционного суда по Сытнику, "соросят» еще раз сурово обломили!» - написал политический эксперт в Facebook.

Чаплыга пишет об истории, когда в среду комитет Верховной Рады с подачи Виктора Медведчука отказался утверждать отчеты двух грантовых организаций - «Национального демократического института международных отношений» и «Опоры».

«У меня только один вопрос! Причем тут Верховная Рада? С какой стати иностранная агентура втягивает ВР в свои «схемы»?» - возмущается политический активист.

Чаплыга поясняет, что деятельность грантовых организаций представляет собой коррупционную схему.

«Сорос и западные структуры дают грант - соросята «пилят» эти бабки - а прикрываются Верховной Радой.

Если кто не в курсе, то грантоеды живут за счет коррупции. Да-да, грантоеды оформляются ФОПами - эти ФОПы получают подряды на обслуживание гранта. А затем такой ФОП обналичивает «бабки» и, как грят блатные, за долю малую, отдает наверх всем этим «борцунам», шабуниным и прочим. Потом в декларациях это проходит как «одолжили у мамы и папы».

А для прикрытия своих «схем по распилу» вся эта братия юзает Верховную Раду. Чтобы внешне коррупционная схема выглядела солидно. Смотрите, сам комитет Верховной Рады утвердил отчет НДИ и «Опоры» за полгода! Чтобы все выглядело шито-крыто», - раскрыл подноготную политический активист.

Однако Виктор Медведчук с соратниками, поясняет Чаплыга, поломали коррупционную схему, в которую «соросята» пытались втянуть Верховную Раду.

«Но радужные планы «соросят» сурово обломили Медведчук с Рабиновичем, которые не позволили втягивать комитет в грантоедские дела», - констатировал автор.

По словам Михаила Чаплыги, по инициативе Виктора Медведчука члены комитета Верховной Рады отказались утверждать отчеты двух грантовых организаций - «Национального демократического и международных отношений» и «Опоры».

«А под давлением Медведчука и другие члены комитета не рискнули голосовать за утверждение отчета грантоедов, к которому Верховная Рада не имеет и не должна иметь никакого отношения.

Потому что не может быть так, чтобы высший законодательный орган покрывал дела иностранной агентуры и их воровские схемы!» - уверен активист.

Чаплыга напомнил, что Медведчук уже много лет срывает планы Сороса и «соросят».

«Как видим, когда Сытник не стал исполнять решение КС о том, что его назначили в НАБУ незаконно - «зеленые» только утерлись.

Радует, что все же нашлись люди с характером, которые "прищемили хвост" всей этой иностранной братии, которая грабит украинцев под прикрытием лозунгов про "демократию".

И снова это оказался Медведчук, который не первый десяток лет делает "соросятам" жизнь-боль и ломает планы Сороса и всей глобальной банды мародеров, которые грабят Украину”, - заключил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.