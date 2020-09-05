Осознавая неизбежность поражения на предстоящих выборах, Зеленский с помощью правоохранительных органов и радикалов начал открытую кампанию по преследованию лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Об этом в пятницу, 4 сентября, журналистам рассказал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», народный депутат Украины Вадим Рабинович.

По его словам, власть сейчас делает все, чтобы не допустить победы оппозиции на предстоящих местных выборах. Ради достижения этой цели против лидеров ОПЗЖ уже даже открыли уголовное производство.

«Некий Евгений Слёта – следователь третьего отдела, направил в Верховную Раду письмо, в котором требует до 10 сентября (и при том немедленно) ответить на ряд вопросов, касающихся Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузмина и Татьяны Плачковой. Уже даже уголовное дело есть! Какое преступление совершил я и мои товарищи? В письме написано: «Они (выше перечисленные нардепы – ред.) поехали в Москву, где обсуждали с депутатами российской Думы пути установления мира, поэтому мы считаем это «державна зрада» и требуем немедленно (до 10-го числа) разобраться…». Почему до 10 сентября? Да потому что выборы на носу!», – отметил Вадим Рабинович.

Он также добавил, что в борьбе с оппозицией власть не гнушается любых методов. Сначала запугивала с помощью радикалов, а теперь использует всю карательную мощь правоохранительного аппарата и готовится к арестам.

««Зелёные» четко понимают, что они полностью проигрывают эти выборы, четко понимают, что они не просто идут – они летят к своей катастрофе. И для того, чтобы спасти свою ситуацию, свои задницы, они «срослись» с радикалами: на людей нападают, их убивают на улицах, с гранатометов расстреливают телеканалы, закрывают СМИ. А теперь, не зная как справиться с тем, что рейтинг нашей партии – «Оппозиционная платформа – За життя» – все время растет и стремительно, они ничего другого не придумали, как готовить против оппозиции репрессии и аресты ее видных деятелей», – сказал народный депутат.

Он напомнил, что Зеленский пришел к власти с лозунгами установления мира на Донбассе. А теперь, его клика называет преступлением поездку нардепов от ОПЗЖ в Москву в поисках мира. По сути, теперь Зеленский стал еще хуже, чем Порошенко.

«Мы убрали Порошенко и думали, что наконец-то будем жить в нормальной стране. Но вот пришел Зеленский и его камарилья, и они расследуют «преступление» членов нашей партии по поиску мира.

У меня победа Зеленского вызывала только позитивные эмоции, но потом стало все ясно. Тем не менее, я думал, что грань они не перейдут. Оказывается, что никак границ «зеленые» не видят – они еще хуже, чем Порошенко, поэтому разговаривать с ними мы будем соответствующим образом. А вот эти преследования, попытки нас запугать засуньте себе в одно место!» – подытожил Вадим Рабинович.

Напомним, в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили, что преследуя сторонников мира, власть совершает государственную измену.