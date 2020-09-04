Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин отметил, что инициаторы уголовного дела против украинских депутатов, предлагающих диалог в рамках парламентского измерения нормандского формата, в таком случае должны привлечь к ответственности Зеленского как участника нормандской четверки.

По мнению Председателя Государственной думы Вячеслава Володина, инициаторы уголовного дела против украинских парламентариев из‑за их встречи с депутатами Госдумы РФ для переговоров об урегулировании конфликта на Юго-Востоке Украины разрушают договоренности, существующие в рамках нормандского формата. «Это удар по парламентскому измерению нормандского формата и попытка сорвать этот диалог, — сказал Вячеслав Володин. — Но в таком случае противникам урегулирования ситуации нужно понимать – в первую очередь они должны привлечь к уголовной ответственности своего президента Зеленского, который сам участвует в выработке договоренностей в нормандском формате на уровне глав государств».

«Мы считаем, что этот диалог в рамках парламентского измерения нормандского формата нужен, и после того, как закончится пандемия, он должен быть продолжен с участием в том числе депутатов Франции и Германии», — добавил Председатель Государственной Думы.

«Темой нашей встречи с украинскими коллегами в марте был вопрос создания парламентского измерения нормандского формата. Со стороны депутатов Верховной Рады приезд в Москву — был мужественный, ответственный шаг. Они выразили готовность совместно искать решения, направленные на достижение мира, реализацию Минских соглашений. Это важно в первую очередь для самой Украины, где уже седьмой год не прекращается гражданский конфликт», — отметил Вячеслав Володин. Наши европейские партнеры, парламентские структуры стран ЕС должны дать соответствующую оценку действиям Киева», — добавил он.

«Со своей стороны Россия остается открытой к диалогу со всеми здравыми политическими силами Украины, выступающими за мирное урегулирование и скорейшее прекращение гражданского противостояния на Донбассе», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Напомним, Председатель ГД Вячеслав Володин и Председатель Межфракционного депутатского объединения Верховной Рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция» Виктор Медведчук, а также депутаты Верховной Рады Украины обсудили вопросы реализации Минских соглашений 10 марта 2020 года.

В ходе встречи Вячеслав Володин отметил, что без диалога нет доверия, а без доверия нет развития. Прошедшая встреча с Виктором Медведчуком уже вторая — значит, диалог идет.

«Мы договорились о конкретных шагах, выработке решений, которые нас объединят, а не расколют», — сказал он и подчеркнул важность нормандского формата в рамках парламентского измерения.

Также состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина и Виктора Медведчука, в которой принял участие Вячеслав Володин.