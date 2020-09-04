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Александр Кочетков отметил на своей странице в «Фейсбук», что многие серьезные игроки рассматривают предстоящие местные выборы как трамплин к внеочередным парламентским, а то и к президентским. По словам политического аналитика, ожидается, что «Слуги народа» потерпят на местных выборах сокрушительное поражение, и на местах никакое монобольшинство им не нигде не светит, сообщает Replyua.net.

Действующие мэры в городах - миллионниках с высокой долей вероятности переизберутся, в том числе, и активно критикующий Зеленского Филатов. Между тем эта критика серьезно бьет по сакральности нынешнего президента. Изнутри сакральность главы государства подтачивают представители монобольшинства, такие как Лерос, первым из «слуг» обвинивший гаранта в «крышевании» коррупции. Среди «слуг» сегодня есть примерно 40 депутатов, которым не нравится, что делает офис президента, но пока они не знают, куда приткнуться.

Вот этих людей и постараются «завербовать» победители местных выборов, в первую очередь - ОПЗЖ и «Евросолидарность». Подключится к процессу и Коломойский, контролирующий партию «За майбутне» и одноименную депутатскую группу. Если не получится переформатировать большинство в Раде, будет предпринята попытка раскачать ситуацию в стране с перспективой выхода на досрочные парламентские, или даже президентские выборы. Ведь ситуативный союз Порошенко, Медведчука и Коломойского, мечтающих о реванше, способен на многое.
ForUm

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