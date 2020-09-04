Сайт Атлантического совета (США) разместил статью научного сотрудника Института внешней политики Johns Hopkins-SAIS и профессора Национального университета Киево-Могилянской академии Тараса Кузьо о «вечной войне» против Украины.

В данной статье говорится, что с 2014 года международные усилия были сосредоточены на прекращении боевых действий на востоке Украины, что оказалось успешным лишь частично: «Последнее из длинной череды соглашений о прекращении огня вступило в силу в конце июля 2020 года, что дает повод для нового оптимизма… Международному сообществу важно услышать, что дипломатические усилия уже давно сосредоточены на прекращении боевых действий на востоке Украины … компания во многом опирается на расширяющуюся медиаимперию Виктора Медведчука, украинского политика, который возглавляет оппозиционную партию «Оппозиционная платформа За жизнь» и, как сообщается, владеет растущим портфелем украинских телеканалов».

Напомним, что народный депутат Украины Виктор Медведчук сообщил, что в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе нет альтернативы Минским соглашениям: «Не надо изобретать велосипед, рассказывать сказки по поводу каких-то представителей Донбасса, которые к Донбассу сегодня не имеют отношения, а самое главное ‒ не могут принимать решения, позволяющие установить мир там, или говорить о каких-то форматах новых, вспоминая "будапештский". Можно еще вспомнить "женевский". Все эти форматы закончились именно потому, что возник "нормандский формат", появились Минские соглашения, которые были, как я уже сказал, утверждены резолюцией Совбеза ООН. И по этому пути надо идти, потому что другого пути нет. Есть ли альтернатива Минским соглашениям? Есть. Это потеря Донбасса для Украины. И мы этого допустить не должны. В первую очередь не имеет права допустить это президент страны, г-н Зеленский», ‒ сказал Виктор Медведчук.