Комитет ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение не принимать отчеты организаций, существующих за счет предоставления им грантов.

Об этом сообщила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Стало известно, что 2 сентября во время заседания Комитета члены фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук и Вадим Рабинович остановили «деятельность» организаций, существующих благодаря грантам.

Так, одним из пунктов повестки дня заседания Комитета был вопрос об утверждении результатов полугодового мониторинга проектов международной технической помощи. В частности, речь шла о продвижении участия в Украине международной технической помощи «Поддержка женщин-лидеров в Украине» исполнителем которых является Национальный демократический институт международных отношений и «Местное наблюдение за политическими процессами в Украине», исполнителем которого является ВГО «Гражданская сеть ОПОРА».

То есть, объяснили в пресс-службе, Комитет, будучи бенефициаром этих проектов, планировал проголосовать за отчет НДИ о проведенной работе на территории Украины: как за эти полгода было адаптировано законодательство, какие проекты, в том числе связанные с выборами, удалось внедрить «грантоедам».

Позиция лидеров ОПЗЖ нарушила эти планы: Медведчук и Рабинович выступили категорически против принятия отчета, аргументировав свою позицию тем, что они не принимали решения о сотрудничестве с этими организациями, не голосовали за выделение им средств и не контролировали их прохождение и распределение.

Сообщается, что глава Комитета сделал несколько попыток получить результат, удобный для власти, однако тщетно, депутаты от ОПЗЖ настаивали против принятия отчета непонятных организаций, тративших неизвестно какие деньги на загадочные проекты.

В итоге, партия Медведчука победила: Комитет принял решение не принимать отчеты организаций НДИ и ВГО «ОПОРА».