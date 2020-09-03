Оппозиция не ожидает от КМУ качественного и социально ориентированного проекта Госбюджета на 2021 год, поскольку и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и возглавляемый им Кабинет министров профессионально несостоятельны в вопросах бюджетной политики и не готовы решать важнейшие проблемы государства. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«Премьер Шмыгаль и его правительство являются профессионально несостоятельными в вопросах бюджетной политики. С учетом их профнепригодности, правительство не готово решать самые важные экономические и социальные вопросы. Мы не можем ожидать ничего положительного. Они не знают, что делать с экономикой и социальной сферой, которые катастрофически падают. Не видят выхода, у них нет антикризисного плана», – отметил народный депутат.

Идея «протянуть» через парламент неприкосновенность для КМУ и продлить таким образом срок своего пребывания в министерских креслах, по словам политика, заботит членов правительства куда больше, нежели благосостояние рядовых украинцев.

«По Данным Госстата, за 7 месяцев 2020 года объемы производства в Украине упали на 7,7%, добыча угля – на 20%, легкая промышленность – на 15%, металлургия – на 20%, машиностроение – на 22%. Не выполняется план по наполнению доходной части бюджета, по наполнению Пенсионного фонда. Все это свидетельствует о том, что правительство надо менять», – заявил Медведчук.

Парламентарий также добавил, что члены фракции политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» еще на прошлой сессии Верховной Рады начали сбор подписей за отставку действующего Кабинета Министров Украины.

«Не только представители «Оппозиционной платформы – За жизнь», но и многие представители монобольшинства склонны к тому, что это правительство должно кануть в Лету. Это лучший выход для него, чтобы не уничтожить экономическую и социальную сферу в стране», – резюмировал Виктор Медведчук.