Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук и народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин направили председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой обращение о преступном мошенничестве представителей украинской власти, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Депутаты сообщают, что в 2014 году спикер ВР Турчинов и Президент Порошенко скрыли от общественности принятый во исполнение Минских соглашений закон об амнистии участников Л/ДНР, а информация о его принятии была удалена с сайта Верховной Рады.

По мнению депутатов, такие действия привели к невыполнению пункта 5 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Это привело к срыву мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины и продолжению боевых действий.

С информацией об этом уголовном правонарушении Медведчук и Кузьмин обратились к председателю Верховной Рады Украины и генеральному прокурору.

Эту общеизвестную информацию генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала «соображениями и допущениями».

26 августа 2020 года Печерский районный суд г. Киева рассмотрел и полностью удовлетворил жалобу на бездействие генерального прокурора, который не внес сведения о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований.

Генпрокуратура обязана внести сведения в ЕРДР и начать уголовное расследование по этим фактам в отношении А. Турчинова и П. Порошенко за саботаж выполнения Минских соглашений.