также в разделеПолитика
Международные эксперты признали провал проводимой во времена Порошенко судебной реформы 7
Рада не смогла назначить членов конкурсной комиссии для САП 7
Медведчук: Лучший выход для правительства Шмыгаля – кануть в Лету 21
Нардепы сделали неделю перед местными выборами непленарной 9
ЕС и ВБ предупредили Раду о проблемах с процедурой замены Холодницкого 19
Гармаш: Кравчук на ТКГ довел Грызлова до истерики 89
Туск: В 2014 Лукашенко предлагал ЕС создать союз Украины и Беларуси 31
В МИД прокомментировали скандальные заявления Фокина 21
МИД Украины призывает ввести санкции против РФ за отравление Навального 33
ОП: РФ откладывает большинство вопросов повестки дня ТКГ 26
Зеленский не увидел на Харьковщине масштабных вырубок леса, как год назад 15
Кабмин сможет проводить заседания в режиме онлайн 15
Зубченко: Арахамия сам жалуется, что у «слуг» шалтай-болтай, а у Медведчука во фракции - дисциплина 15
Кулеба назвал бредом слова Лаврова об «украинских экстремистах» в Беларуси 37
Лерос – Зеленскому: Ваш след в истории - это материалы дела о госизмене 48
Лавров: Ситуацию в Беларуси дестабилизируют «экстремисты» из Украины 49
Зеленский: С «коронавирусным» Фондом все в порядке, в нем остались «почти все» средства 12
Рада приняла закон о временных следственных комиссиях 11

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук и народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин направили председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой обращение о преступном мошенничестве представителей украинской власти, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Депутаты сообщают, что в 2014 году спикер ВР Турчинов и Президент Порошенко скрыли от общественности принятый во исполнение Минских соглашений закон об амнистии участников Л/ДНР, а информация о его принятии была удалена с сайта Верховной Рады.

По мнению депутатов, такие действия привели к невыполнению пункта 5 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Это привело к срыву мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины и продолжению боевых действий.

С информацией об этом уголовном правонарушении Медведчук и Кузьмин обратились к председателю Верховной Рады Украины и генеральному прокурору.

Эту общеизвестную информацию генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала «соображениями и допущениями».  

26 августа 2020 года Печерский районный суд г. Киева  рассмотрел и полностью удовлетворил жалобу на бездействие генерального прокурора, который не внес сведения о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований.

Генпрокуратура обязана внести сведения в ЕРДР и начать уголовное расследование по этим фактам в отношении А. Турчинова и П. Порошенко за саботаж выполнения Минских соглашений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

57
Теги