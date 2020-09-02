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Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия завидует Виктору Медведчуку, потому что во фракции ОПЗЖ есть дисциплина. В то время как внутри фракции «Слуга народа» - хаос и «шалтай-болтай». Так политический публицист Александр Зубченко прокомментировал заявление Давида Арахамии, посвященное решению фракции СН исключить народного депутата Гео Лероса.

«Уже не в первый раз Арахамия ставит в пример «Оппозиционную платформу» Виктора Медведчука. Зимой глава фракции «Слуга народа» в стиле «шеф, все пропало!» жаловался, что депутаты от ОПЗЖ технично заблокировали принятие закона о продаже земли и «слуги» ничего не могут с этим поделать», - напомнил политический публицист.

Зубченко напоминает, что Арахамия уже не в первый раз комплиментарно отзывается о фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь».

«А теперь Арахамия с завистью признал, что у Медведчука поддерживают дисциплину во фракционных рядах. Навели, так сказать, порядок», - процитировал публицист главу фракции «Слуга народа».  

Как пишет Зубченко, «понятное дело, Арахамии обидно. Он вынужден постоянно пребывать в состоянии перманентного хаоса, который является естественной средой обитания «слуг».

По словам Александра Зубченко, «главный слуга» лично признал, что ближайшие конкуренты «Слуги народа» в лице ОПЗЖ Виктора Медведчука действуют дисциплинированно.

«Короче, «главслуга» сам признал, что пока у «слуг» шалтай-болтай, ближайшие конкуренты - а партия Медведчука по рейтингу догоняет СН - действуют организованно и дисциплинированно. Действительно, как тут не позавидовать, когда с одной стороны Лерос, с другой Потураев, с третьей - еще какие-нибудь фрики и альтернативно одаренные», - саркастически заключил политический публицист Александр Зубченко.
ForUm

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