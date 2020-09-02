Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что действующая власть продолжает циничный курс на уничтожение русского языка в Украине. Для этого мобилизуются государственный аппарат, националистические формирования. И, при этом, полностью игнорируется мнение международных гуманитарных организаций.

Об этом говорится в заявлении Виктора Медведчука, опубликованном на сайте партии.

Политик напомнил, что с 1 сентября этого года ученики всех русскоязычных школ Украины потеряли возможность обучаться на родном языке.

Но власть Зеленского продолжает ущемлять права русскоязычного населения. В частности, 31 августа было отменено решение Одесского городского совета о предоставлении в городе русскому языку статуса регионального.

«31 августа 2020 года Одесский окружной административный суд удовлетворил иск заместителя прокурора Одесской области и признал недействительным решение Одесского городского совета о предоставлении русскому языку в городе статуса регионального. Доводы о том, что иск является прямым вмешательством прокурора во властно-управленческие функции города и городских представителей, суд пренебрежительно проигнорировал. Особенно цинично такое решение выглядит в Одессе, городе Пушкина, Бабеля, Багрицкого, Ильфа, Петрова и других гениев русского слова», - отметил Виктор Медведчук.

По его мнению, сейчас власть мобилизует все возможные ресурсы для борьбы с русским языком в Украине.

«Ради достижения этой цели, но только уже в масштабах всей страны, мобилизованы медиа, национал-радикалы и даже государственный орган во главе с «языковым омбудсменом» Тарасом Кремнем, к которому уже давно и прочно прикрепилось прозвище «языковый шпрехенфюрер». Власть Зеленского бросила весь административный ресурс и вместе с многочисленной «грантоедской» армией цинично взялась за уничтожение русского языка», - добавил политик.

Виктор Медведчук напомнил, что международное организации неоднократно призывали украинскую власть решить языковой вопрос в стране с учетом интересов русскоязычного населения и в соответствии с 10-й статьей Конституции Украины.

«Позицию по защите русского языка заняли международные организации. Венецианская комиссия прямо заявила о том, что языковый вопрос является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине, и призвала принять во внимание особое место русского языка в Украине на фоне существующего в стране конфликта.

В прошлом году украинский парламент принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Мониторинговая миссия ООН по правам человека специально отметила, что закон «не регулирует использование языков меньшинств», что ставит под угрозу права меньшинств. Но ООН и Венецианская комиссия для нынешней украинской власти не авторитет. Что уж говорить о 10-й статье Конституции Украины, которая гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины».

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» уверен, что борьба Зеленского с русским языком является продолжением курса экс-президента Порошенко и преступлением против украинского народа.

«Курс Зеленского и его окружения, который является продолжением курса Порошенко, направлен не просто на расправу над конституционными правами украинских граждан, но и на деинтелектуализацию населения Украины, которая ведет к деградации общества. Это преступление против украинского народа, организованное под руководством Зеленского, является дискриминацией русского языка, который на последней Всеукраинской переписи населения назвали родным 29,6% граждан страны», - подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук рассказал, что невозможно исключить из Конституции Украины пункт об особом статусе русского языка.