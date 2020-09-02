Предсдеатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук дал оценку голосованию за Меморандум с ЕС: «Очередное голосование за продажу суверенитета Украины произошло на следующий день после празднования Дня Независимости Украины. Демонстрируя полное единство, фракция партии «Слуга народа» совместно с «Европейской солидарностью» Порошенко и рядом других депутатов, с подачи Президента Украины В. Зеленского, 248 голосами ратифицировали Меморандум о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро)».

«Президент мог бы подать законопроект с названием «Меморандум между Украиной и Европейским союзом». Но даже в названии подчеркивается особый, зависимый статус Украины. Особое, демонстративное значение имеет и вынесение в название меморандума Национального Банка Украины. Притом единственное содержательное упоминание его в тексте меморандума – о том, что Нацбанк не несет никакой финансовой ответственности, но является третьим субъектом в треугольнике «Украина – ЕС – Нацбанк Украины». Если вспомнить, какое международное давление оказывалось на Украину во время последней смены главы Нацбанка, то в этом нет ничего удивительного», - подчеркивает Медведчук.

Медведчук подчеркивает, что весь меморандум пронизан духом унижения Украины, и направлен на выведение из-под непосредственного управления и контроля государства Украина огромного числа институтов помимо Нацбанка, и приводит перечень направлений, в которых ЕС, МВФ и различные западные структуры в этом меморандуме закрепляют свой контроль над:

стратегически важными предприятиями, членам наблюдательных советов которых они требуют повысить зарплату за счет украинских налогоплательщиков;

налоговой;

таможней;

судебной системой через Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), которая будет оценивать «добропорядочность» судей и Высшего совета правосудия;

антикоррупционными органами: САП и НАБУ;

новым органом по расследоанию экономических и финансовых преступлений – бюро финансовых расследований;

под контроль ставленников иностранных фирм переходят все закупки медицинских препаратов, что, как и все перечисленные ранее, является вопросом национальной безопасности.

«Своим решением Верховная Рада открывает выход на новый уровень внешнего управления Украиной – когда такое управление реализуется не путем отдельных требований, а путем тотального рейдерства системы власти: ключевые должности передаются «смотрящим» Запада – «лещенкам», «найемам», «абромавичюсам», «бальчунам» и прочим разношерстным политическим гастролерам», считает Медведчук.

«Украина давно находится под внешним управлением и контролем Запада, выполняет все пожелания и «хотелки» заокеанских хозяев, что делала и до голосования за этот меморандум. Ключевая задача документа другая – данным голосованием преступное объединение Зеленского – Порошенко и их окружения поставило сапог Запада на горло Украины. И за это они должны будут нести ответственность перед украинским народом», - подчеркивает он.