Динамика партийных рейтингов такова, что еще до местных выборов «Слуга народа» уступит первое место ОПЗЖ Виктора Медведчука. Так политический активист и блогер Михаил Чаплыга прокомментировал в Facebook результаты социологического опроса Института анализа и прогнозирования.

«Подтверждается то, о чем я говорил ранее - минимум 7 голосов из 10 отпавших от Слуг Народа падают в копилку партии Медведчука, а разрыв между ними уже меньше 5%. Еще одна тенденция - ОПЗЖ привлекает неопределившихся», - написал он.

«Динамика такова», прогнозирует Чаплыга, «что еще ДО 25 октября показатели сравняются - и с высокой вероятностью по результатам местных выборов партия Медведчука выйдет на первое место по стране».

В то же время, Чаплыга уверен, что попытка лишить жителей Востока голосовать на местных выборах ускорит падение рейтинга «Слуги народа» и переток голосов к партии Медведчука ОПЗЖ.

«Попытка «отсечь» Восток путем лишения местных жителей конституционного права на участие в выборах и «отсечение» провальных для СН регионов через введение жесткого карантина и ограничения в агитации и голосовании не помогут. Точнее, приведет к обратной реакции - к ускорению падения рейтинга СН и увеличению перетока голосов к ОПЗЖ», - написал он.

Чаплыга поясняет, что причина падения рейтинга «слуг» - это невыполнение предвыборных обещаний. Он напоминает, что Зеленский пришел к власти, используя запрос людей на "искоренение политики Порошенко», а по факту продолжает его политический курс.

«В чем причина? Все банально просто - в полном несоответствии действий Слуг и Зеленского задекларированным ранее обещаниям.

Давайте вспомним! Это было чуть больше года назад! Зеленский пришел на огромном запросе людей на:

1) Искоренение политики Порошенко.

2) Обеспечение Субъектности и настоящего Суверенитета страны.

3) Адекватную тарифную и гуманитарную политику", - напомнил активист и блогер.

«По факту мы получили в лице Зеленского:

1) Порошенко - 2...

2) Сдачу Суверенитета через Меморандум в МВФ и Кредитный Меморандум с ЕС...

3) Усиление тарифного гнета в интересах внешних игроков и укрепление гуманитарной политики Порошенко", - приводит аргументы политический активист.

Чаплыга поясняет, что «политика Порошенко уже получила свою электоральную оценку и колеблется на уровне 12-14%, а запрос на ПЕРЕМЕНЫ никуда не исчез...»

«Это означает, что этот общественный запрос будет искать своего выразителя.

Социология наглядно оказывает - украинцы считают, что на эти запросы лучше всего отвечают Медведчук & Co. Это признают даже ярые критики», - констатировал политический активист.

«Добавьте к этому ностальгию по «золотым временам» Кучмы и Медведчука, когда не было войны, зарплаты росли, люди покупали машины и квартиры…», - добавил он.

Михаил Чаплыга прогнозирует, что рейтинг партии Медведчука еще до местных выборов превысит показатели «слуг народа».

«И мой прогноз о том, что еще ДО местных выборов ОПЗЖ перегонит "слуг", становится абсолютно очевидным», - заключил политический активист.